La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa
El programa de formació per a majors de 55 anys d'UManresa no ha parat de créixer en oferta i participants
El perfil dels usuaris són alumnes exigents i compromesos
Els alumnes perfectes i compromesos existeixen. Presten atenció, mostren interès pel que explica el professor, participen a classe i per acabar-ho de rematar són extremadament puntuals. Són els alumnes d’USénior, el programa de formació per a persones majors de 55 anys que porta a terme la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Les classes tenen tot el rigor acadèmic que se li demana a una universitat, però sense exàmens ni treballs, tot i que hi ha qui ja ha suggerit que els posin deures. El plaer per aprendre és el que els motiva a anar a classe. Aquest és el secret que els converteix en els alumnes ideals.
Una mostra de l’interès que genera és que aquest 2025-2026, prop de 500 persones, concretament 489, s’han matriculat a alguns dels 36 cursos i seminaris que ha ofert al llarg de tot el curs. El model d’USénior és el de cursos trimestrals. Cada tres mesos hi ha una oferta diferent. També hi ha l’opció de participar en seminaris, que tenen una durada més curta. Abasta temàtiques de les àrees de Ciències Social, Ciència i Tecnologia, Cultura i Humanitats i Coneixements Aplicats.
Obrir la universitat
La proposta d’obrir la universitat a gent gran no és nova i ja es porta a terme en altres centres d’estudis superiors. També a la Universitat Politènica de Catalunya a Manresa, en format xerrades a les Aules d’Extensió Universitària.
En el cas d’UManresa la proposta va néixer el 2012 a iniciativa d’Àngels Fusté, que és l’actual coordinadora del programa. «Va semblar que podia ser una bona manera d’acostar-nos a un altre públic i fer permeable la universitat a aquest sector de gent, i que teníem l’expertesa per fer-ho», explica ella mateixa.
El fet que els cursos es duguin a terme en un entorn universitari, amb rigor i solvència acadèmica, aporten un al·licient tenint en compte, a més a més, que els alumnes són molt exigents, diu Fusté. «Hem de donar resposta a les seves expectatives i a les seves demandes».
Estudis superiors i més dones
Un 60% dels assistents a USénior tenen estudis superiors, i hi participen més dones que no pas homes. La major part són de Manresa i el Bages, però també hi ha alumnes de l’àrea d’influència d’UManresa, que arriba al Baix Llobregat i Anoia. La iniciativa no ha parat de créixer els darrers anys, tant pel que fa al nombre d’alumnes com a l’oferta formativa.
El clic el va fer després de la pandèmia, quan es van introduir alguns canvis com per exemple eliminar l’obligatorietat de fer un curs previ per poder accedir als séniors. De fer classe dos dies a la setmana i només a les tardes es va ampliar a més dies i també més hores. Això va permetre incrementar l’oferta d’una forma significativa que també es va traduir en un augment de les inscripcions.
Continuar aprenent
Continuar aprenent és la principal motivació dels alumnes, segons una enquesta d’UManresa. També l’interès per un tema o una matèria concreta. La majoria d’alumnes repeteixen perquè «troben un ambient, un entorn estimulant intel·lectualment, i al mateix temps s’estableix una xarxa social que fa que sigui gratificant venir», segons Fusté.
A la mateixa enquesta els alumnes valoren positivament el tracte, tant amb els professors com amb la coordinació. La participació és un dels punts que es tenen més en compte. Té delegats que transmeten inquietuds, demandes i queixes.
Si les universitats s’han posat en alerta davant la davallada demogràfica de joves en edat de cursar estudis superiors, a USénior es troben una realitat radicalment diferent. La generació del Baby Boom arriba als 60 anys, i «hi ha un gruix important de gent que es pot jubilar, que físicament està bé, i que els agrada un entorn que no és tan sols lleure, sinó també per continuar aprenent».
Beques i Erasmus
Un curs a USénior pot costar entre 35 i 200 euros en funció de la durada i tipologia. Perquè ningú no quedi fora, però, aquest darrer tram de curs s’han posat en marxa beques «perquè entenem que és un producte de prescripció social que aporta benestar».
La mala notícia per als alumnes compromesos és que el curs s’acaba. La bona és que ja hi ha a punt la programació del 26-27 i que a finals d’aquest mes ja es podran començar a matricular. Igual de bona és que s’està treballant per tirar endavant un Erasmus per séniors amb la Universitat d’Udine, a Itàlia. La qüestió és no parar.
Les classes a USénior es complementen amb activitats fora de l’aula. És el cas de visites al Museu del Barroc de Manresa, també al Liceu de Barcelona o al teatre Kursaal per assistir a un concert o a la representació d’una òpera que prèviament s’ha estudiat a classe. Fins i tot s’han fet sortides a l’Institut de Ciències Fotòniques a Castelldefels per entendre millor què és la física quàntica. En el cas del curs d’Enologia, el primer dia els alumes van a veremar, i a partir d’aquí comença tota la resta. «Són experiències vivencials que porten u plus als cursos», explica la coordinadora del programa, Àngels Fusté.
D’USénior també ha nascut una coral que va néixer per un acte puntual però s’ha acabat convertint en una activitat estable amb 50 membres. Entre altres coses ha dur els seus espectacles a llars d’infants d’arreu de la comarca. També ha agafat requesta el cine-fòrum.
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