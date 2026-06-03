El Lab 0_6 d'UManresa tindrà una línia de productes per fomentar la ciència entre els infants
La universitat i l’empresa Ergokids fabricaran materials educatius basats en l’experiència al laboratori 0_6
UManresa i l’empresa Ergokids especialitzada en disseny i fabricació de mobiliari infantil, s’han posat d’acord per produir i comercialitzar una línia de materials educatius per fomentar la ciència entre els infants. La recerca i l’experiència del Lab 0_6 UManresa és qui posa els fonaments del projecte, i Ergokids la seva experiència en la fabricació del producte, pensat per produir a escala i arribar a més centres educatius.
L’acord fa possible el desenvolupament de producte, fabricació especialitzada i assessorament pedagògic amb l’objectiu de facilitar la incorporació de l’experimentació científica a les aules des de les primeres edats.
Segons UManresa, el Lab 0_6 UManresa, que forma part dels estudis d’Educació de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria un conjunt de propostes per acostar la ciència als infants des de les primeres edats, a partir de l’experimentació, la manipulació i la descoberta. Aquest treball s’ha concretat en una sèrie de mòduls i aparells que, fins ara, es produïen de manera artesanal i que, amb aquest acord, podran fabricar-se a escala i arribar a nous contextos educatius.
Transferència de coneixements
La iniciativa representa un pas rellevant en la transferència de coneixement universitari, ja que transforma en recursos educatius tangibles l’expertesa acumulada en la pràctica educativa i en la recerca, assegura UManresa. Els materials que a partir d’ara es fabricaran han estat dissenyats a partir de l’observació directa del comportament dels infants davant de situacions d’experimentació i han estat adaptats i s’han anat millorant al llarg dels anys en funció dels resultats obtinguts.
La col·laboració amb Ergokids permetrà garantir una producció especialitzada amb criteris de qualitat, seguretat i funcionalitat propis d’un equipament destinat a la primera infància, ha recalcat a UManresa, alhora que assegura la coherència amb el model pedagògic original.
De la recerca i la pràctica educativa als productes
Un dels elements centrals de l’acord és la creació d’una línia de productes sota la marca Lab 0_6 UManresa®, que identificarà els mobles i aparells desenvolupats en el marc del projecte i que seran fabricats i comercialitzats per Ergokids com a fabricant oficial. Aquesta marca garanteix l’origen dels productes, la seva vinculació amb el model pedagògic del Lab 0_6 i el compliment dels estàndards definits per UManresa.
D’entrada hi haurà un catàleg inicial de sis propostes de mòduls o aparells, dissenyats específicament per a l’experimentació científica a les primeres edats, que es podrà ampliar i actualitzar amb l’acord de les parts per adaptar-se a l’evolució del projecte i a les necessitats del sistema educatiu. La fabricació es farà a partir dels plànols tècnics definitius, un cop completat el procés de prototipatge i certificació, fet que n’assegura la qualitat, la seguretat i la fidelitat als dissenys originals.
Segons ha comunicat UManresa, el model de producció incorpora criteris exigents en relació amb els materials. S’utilitzaran fustes de primera qualitat, com contraplacats de bedoll, auró, pollancre o okume, així com fusta massissa, i amb acabats amb vernissos de dissolució aquosa que compleixen la normativa vigent. Aquesta aposta respon a la voluntat de garantir la seguretat dels infants, evitar emissions nocives i assegurar la durabilitat dels productes, a més de permetre acabats arrodonits adequats per a l’ús educatiu.
Els materials que es comercialitzaran reprodueixen algunes de les propostes més consolidades del Lab 0_6. Entre aquestes sis propostes hi ha engranatges, rampes o el circuit tancat d’aigua per als nens i nenes més grans, i la taula de forats, les rodes que es mouen amb la sorra o una capsa de sorpreses, per als més petits. En tots els casos són propostes que promouen la formulació d’hipòtesis i la resolució de reptes a partir de l’experiència directa.
Assessorament pedagògic
A més dels productes, el model preveu la incorporació de serveis d’assessorament pedagògic associats, que tenen com a objectiu acompanyar els centres en la seva implementació i assegurar que els materials s’utilitzen d’acord amb els principis educatius del Lab 0_6. D’aquesta manera, la transferència es concep com un procés integral que inclou tant els recursos materials com el coneixement pedagògic necessari per treure’n el màxim profit.
Segons UManresa, l’aliança entre la universitat i l’empresa Ergokids SL, permet escalar aquest model, ampliar l’impacte i facilitar que més centres educatius puguin incorporar aquestes propostes. En l’acord també hi participa Antoni Mayor Farguell, com a creador material dels dissenys originals dels mòduls i aparells, a partir de les indicacions pedagògiques de les professionals del Lab 0_6. D’altra banda, l’acord contribueix a reforçar el paper de la universitat com a agent actiu en la transferència de coneixement i la innovació educativa, destaca UManresa.
Sobre Ergokids
ErgoKids SL és una empresa especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de mobiliari infantil i equipaments per a espais educatius i familiars amb seu a Badalona. Amb una trajectòria consolidada en el sector de més de 40 anys, desenvolupa solucions adaptades a les necessitats de les escoles i dels entorns d’aprenentatge.
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