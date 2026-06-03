Les 9 peticions del comerç del Centre Històric a l'Ajuntament de Manresa per aturar el declivi
Volen que s'elimini la càmera de fotomultes del carrer Sobrerroca i que s'aturi l'ampliació de l'illa de vianants fins que hi hagi alternatives
L’informe «Accessibilitat, aparcament i competitivitat del Centre Comercial» presentat per les associacions de comerciants del Centre Històric a l'Ajuntament de Manresa per aturar i revertir el declivi que consideren que pateix el sector inclou nou peticions concretes per revertir la situació.
Destaquen que un element que diferencia Manresa és la seva topografia singular. Manresa està edificada sobre un altiplà envoltat de rius i barrancs, la qual cosa genera un desnivell intern significatiu que afecta directament l’accessibilitat a peu al centre comercial del centre històric.
Posen com exemple que l'estació de Renfe es troba a uns 215 metres d’altitud mentre que el carrer Sobrerroca, a uns 270 metres. Així que el desnivell entre l’aparcament de la Seu Centre i el carrer Sobrerroca és d'uns 60 metres positiu. Consideren que aquesta realitat topogràfica té implicacions directes i objectives per al debat sobre l’aparcamen ja que un vianant que utilitza un aparcament perifèric de cota baixa ha de superar entre 50 i 60 metres de desnivell positiu per arribar al cor del Centre Històric.
Aquest recorregut no només implica un esforç físic superior al de qualsevol de les ciutats comparades, sinó que, per a persones grans, amb mobilitat reduïda, amb cotxet de nen o carregant bosses de la compra, representa una barrera efectiva d’accés al comerç.
La comparació de Manresa amb ciutats de topografia més plana —com Granollers, Vic o Reus— és, per tant, inherentment desfavorable per a Manresa: a igualtat de distància lineal, l’esforç real d’accés és molt superior a Manresa.
Aquesta circumstància estructural pensen que hauria de motivar una política d’aparcament més generosa i propera al centre comercial, precisament per compensar la dificultat natural del terreny. Opinen que els aparcaments més allunyats necessiten incentius (preus competitius, transport llançadora, millor senyalització) per compensar el dèficit de proximitat. L’informe manté que el Centre Històric de Manresa té insuficients aparcaments dins del radi de 5 minuts del centre comercial. La combinació d’aquest dèficit amb la topografia singular de la ciutat crea una barrera d’accés al comerç superior a la de qualsevol de les ciutats comparades.
Les peticions
1. Moratòria sobre l’ampliació de la zona de vianants. Atesa la manca de resultats positius de les successives ampliacions de la zona peatonal, sol·liciten que l’Ajuntament estableix-hi una moratòria fins que no es garanteixin les condicions mínimes d’aparcament pròxim i transport públic eficient.
2. Nou aparcament, en alçada, entre els carrers Na Bastardes i Sant Pere, que doti de places els veïns del Centre Històric. Permetria reduir la rotació d’aparcament residencial i s’alliberarien places per als clients del comerç. Sense una garantia mínima d’aparcament de proximitat, la taxa de fixació de nous residents amb capacitat econòmica continuarà sent baixa.
3. Ampliació de la capacitat o creació d’un nou aparcament comercial. El Pàrquing 4 Cantons, amb 223 places, no té capacitat suficient per absorbir la demanda de la campanya 4,95 € actual. Sol·liciten l’estudi de la seva ampliació o la creació d’un nou aparcament de referència en l’entorn immediat del centre històric, que es valori recuperar el projecte subterrani a la plaça Milcentenari i la reformulació de l’aparcament del Mercat Puigmercadal.
4. Aparcaments dissuasius gratuïts a les entrades de la ciutat prenent com a model la política d’aparcaments gratuïts perifèrics de Vic (1.295 places en 9 aparcaments a menys de 16 minuts). Per exemple, un aparcament en bateria al carrer Miquel Martí i Pol i articulats amb un servei de transport públic de connexió àgil amb el centre.
5. Millora urgent de la connectivitat amb transport públic. Sol·liciten la implementació definitiva de la parada de bus a Sant Domènec, llargament reclamada.
6. Manteniment i recuperació de places de zona blava al carrer Jaume I per ser un element clau per a la viabilitat comercial de l’eix Valldaura - Sant Domènec fins a la Plana de l’Om. Demanen que no se’n redueixin més i que s’estudiï la recuperació de les places eliminades en els darrers anys, amb la creació de noves places per a motos al c. Mestre Blanch.
7. Aparcament en l’edifici de L'Anònima. Reclamen que el projecte anunciat fa anys es materialitzi de forma definitiva i en terminis concrets, amb un pla de dates i compromisos clars per part de l’Ajuntament.
8. Esponjament selectiu i millora de l’espai públic. Proposen estudiar actuacions puntuals d’esponjament de l’espai construït al Barri Antic per crear noves places d’aparcament per als veïns, valorant nous aparcaments verticals i nous espais per al lleure, seguint el model de la Placeta de la Mel, impulsada pels propis comerciants.
9. Suspensió càmera fotomultes del carrer Sobrerroca i reserva d’espai a la plaça Major Davant l’evidència d’un progressiu deteriorament comercial de la zona des de l’entrada en vigor de les fotomultes, amb una ocupació comercial del 74% l’any 2012 i d’un 48% en l’actualitat —44% al carrer Sobrerroca—, es considera justificada la suspensió experimental de la càmera per afavorir la reactivació comercial i incrementar l’afluència de visitants.
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