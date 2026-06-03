L'oficina local del Pla de Barris, al carrer de Santa Llúcia de Manresa, obrirà portes aquest dijous
La presentació del local, habilitat i gestionat per l'empresa municipal Forum, s'ha fet aquest dimecres
Hi han assistit resposables de la Generalitat i de la Diputació, que aporten el milió que costarà el funcionament
Aloy ha anunciat que la idea és tenir abans de l'estiu les bases per demanar ajudes i la convocatòria a la tardor
"Una oficina important per a un projecte important". Així ha presentat, aquest dimecres al migdia, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, l'oficina local del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, que obrirà portes aquest dijous i que en la presentació ha aplegat regidors, tècnics i càrrecs de la Generalitat i de la Diputació, entre d'altres.
Aloy ha informat que "el cost total de l'oficina durant cinc anys està previst que sigui d'1 milió d'euros" que pagaran a parts iguals la Generalitat i la Diputació de Barcelona. En el cas de la Diputació, mitjançant una línia d'ajudes que ha tret per als sis municipis més Barcelona que han rebut el Pla de Barris, assumirà la part que, a priori, havia de pagar l'Ajuntament.
La gestió de l'oficina s'ha delegat a Forum, l'empresa municipal d'habitatge, que ha habilitat l'espai i contractat el personal. D'entrada, tindrà cinc llocs de treball que podran variar depenent de les necessitats de cada moment, ha dit Aloy. Mateu Baylina, gerent de la societat municipal, també ha assistit a la presentació.
L'oficina atendrà als baixos del carrer de Santa Llúcia número 21 (pràcticament davant per davant de la seu de Forum), de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia (a la porta de local hi ha un codi QR que permet descarregar informació del Pla de Barris).
És un local on hi havia abans la penya del RCD Espanyol que té 50 metres quadrats. Inclou una petita recepció amb una taula quan s'entra, un espai de treball per a quatre persones, un despatx, un labavo i una petita office. A la planta de sobre hi ha més espai que si fes falta es podria habilitar.
10 milions per al Centre Històric
Aloy ha recordat que "estem davant de l'aposta més estratègica i important per al Centre Històric, que és aquest Pla de Barris", dotat amb 25 milions d'euros, "el 50% dels quals van dedicats a les polítiques d'habitatge i, d'aquests, 10 milions són per donar ajudes per a la rehabilitació d'habitatges del Centre Històric". L'oficina que demà comença a funcionar té per objectiu que totes les persones que vulguin optar a les ajudes del Pla de Barris tinguin un lloc a on anar per informar-se i per fer la sol·licitud quan s'obri la convocatòria. "Persones interessades a rehabilitar façanes i cobertes, a posar al dia la comunitat de veïns, a millorar el local social, perquè parlem d'un barri que té moltíssimes entitats socials; i que vulgui arreglar o obrir un comerç", ha posat com a exemples. L'oficina el que farà serà un assessorament tècnic i un acompanyament a partir del moment que es facin les sol·licituds de les ajudes.
Les bases "abans de l'estiu"
Ha remarcat que, des del dia que es va presentar a l'Anònima, el Pla de Barris ja "ha generat molt interès" amb consultes per part de la ciutadania a través de Forum amb trucades i correus. Unes peticions que, a partir d'aquest dijous, es podran fer presencialment, amb la idea que "abans de l'estiu tinguem les bases" i que "a la tardor puguem fer la convocatòria", ha avançat Aloy. Ha celebrat que, tenint en compte que la ciutat va saber que entrava en el Pla de Barris definitivament el passat 2 de març, "veient altres municipis, tothom ens diu que anem molt avançats".
En la presentació, els assistents han pogut fer una breu visita al local, atès que és petit i de seguida està vist. Hi havia Mariona Homs, regidora de Drets Socials; Jesús Alonso, regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències; Mariana Romero, regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, que hi tindran una relació més directa; les també regidores Tània Infante i Isabel Sánchez, el regidor Pere Massagú i els regidors a l'oposició Mònica de Llorens i Sergi Perramon. Per part de la Generalitat, Patrícia Alonso, directora territorial d'Administració Local, i Eduard Banqueri, director dels Serveis Territorials del Departament de Territori, i Jordi Garet, arquitecte en Regeneració Urbana de la Diputació.
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