Entrevista | Montserrat Benasat Alumna d'USénior
Montserrat Benasat, alumna d'USénior: «La USénior fidelitza i és un luxe per Manresa»
Montserrat Benasat fa 10 anys que assisteix als cursos del programa de formació per a majors de 55 anys
Montserrat Benasat treballava a la banca fins que es va prejubilar. De 69 anys, en fa 10 que assisteix als cursos d’USénior de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Culturalment inquieta, explica que va fer Magisteri i Psicologia, però que ho va haver de combinar amb la feina, amb la qual cosa «no en vaig poder gaudir perquè no tenia temps». Amb el programa d’UManresa «vaig pensar que ho podia fer amb tranquil·litat i calma, i em vaig enganxar perquè va complir les meves expectatives».
Assegura que «el món va molt de pressa, i si no ets al tren et perds moltes coses. Els cursos et permeten estar al dia del que t’envolta». Destaca l’àmplia i variada oferta de cursos, i comenta que fins i tot n’ha fet de temes que, en un primer moment, no li cridaven l’atenció «però que s’han de saber per estar al corrent o per parlar-ne amb el meu fill».
Seria el cas de la intel·ligència artificial o la seguretat en el món digital. «Vam fer el de la IA, que en principi no m’agradava, però m’ha fet descobrir moltes coses. Si en fan un altre m’hi apuntaré». Aprecia que no hi hagi la pressió dels exàmens, i que els professors aportin bibliografia per complementar les classes.
Benasat també forma part del Consell Assessor d’USénior, de la coral i participa en el cine-fòrum. «La gent està contenta. Fa els cursos no perquè no sàpiga què fer, sinó perquè li interessa». Pensa que són igualment importants els vincles socials que es generen. «Compartim molts interessos comuns amb alguns i això fa que fem altres activitats». Acaba dient que USénior fidelitza i que «és un luxe per Manresa».
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