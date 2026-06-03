La PAHC Bages demana "maxim suport ciutadà" per a evitar un "macrodesnonament" del Bloc 8 el 23 de setembre
Exigeixen a l'Ajuntament i a l'Agència Catalana de l'Habitage que ho aturin "comprant o expropiant l'edifici"
La PAHC Bages denuncia que el fons voltor Cerberus ha reactivat els procediments judicials per buidar l’anomenat Bloc 8 de Manresa amb una nova ofensiva que suposaria un macrodesnonament que afectaria tot el bloc i que està programat pel 23 de setembre.
Segons paraules de representants de l'entitat, "un macrodesnonament així no té precedents contra blocs de la PAHC Bages. No hem vist mai una ofensiva tan agressiva i no la podem normalitzar". Però avisen que "no restarem quietes escoltant com arriba la policia el dia 23. Venen setmanes de lluita i són moltes les que estem disposades a posar-hi el cos. Defensarem el bloc 8 amb dents i ungles".
Així ho han dit en el transcurs d'una roda de premsa que s'ha fet davant dels Jutjats de Manresa, i a la qual hi han assistit veïns del Bloc 8, i representants d'algunes entitats. Alternant-se la paraula, han llegit un comunicat la Clàudia Sorines i l'Abdei, veí del bloc afectat. Aquest, han dit, era el primer acte dels que faran amb l'objectiu de "fer una crida a tota la ciutat, als moviments socials, als sindicats, a les entitats i al veïnat per omplir els carrers i defensar el bloc 8. Perquè quan defensem aquestes famílies estem lluitant per una cosa molt més gran, el dret universal a tenir un habitatge digne". Al davant de la taula hi havia un compte enrere electrònic on marcava que resten 111 dies per al dia del desnonament. Un marcador que "voltarà per la ciutat per fer veure a tothom aquest drama".
A banda d'acusar el fons voltor Cerberus, propietari del bloc, també han tornat a reclamar a les administracions que comprin el bloc, "o que l'expropiïn". L’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Habitatge van negociar per a intentar comprar el bloc, però la propietat en cap cas es va avenir al preu que ofereixen les administracions públiques catalanes. Fins i tot la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (CSHAC) va exigir la compra del bloc 8 de Manresa, però van passar els terminis i no es va produir un acord. Les administracions oferien 450.000 euros, i Cerberus en vol 650.000. Tant l’Ajuntament com l’Agència Catalana de l’Habitatge qualifiquen d’especulatiu el preu que els posa la propietat. La PAHC hi està d'acord, però "entenem que l'administració no es pot comportar com un titella que va de banda a banda en funció de què diu Cerberus i que ha de tenir capacitat per regular això i per posar a límits els fons voltors que estan al nostre territori escampant-se de mil maneres".
Acabat el termini de tanteig i retracte, ara es reprèn la via judicial per a procedir al desnonament, i es poden acabar repetint escenes de tensió com les que es van viure el 9 de febrer quan el desnonament es va aturar a darrera hora, i policia i defensors del bloc ja s'havien preparat per aguantar fins al final. Aquell dia només es volia desnonar una família de les sis que hi viuen. El pròxim cop serà el bloc sencer.
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