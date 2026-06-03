Entrevista | Salvador Relat Alumne i professor d'USénior
Salvador Relat, alumne i professor d'USénior: "Et dona un punt de vida i et fa anar les neurones"
Salvador Relat és enginyer, i forma part del Consell Assessor del programa de formació per a majors de 55 anys
«Estàs jubilat, però et dona un punt de vida i et fa anar les neurones». És el que pensa d’USénior el manresà Salvador Relat. Enginyer de 68 anys, l’electricitat no té misteris per ell. Tant que fins i tot a més a més d’alumne també ha exercit de professor de, com calia esperar, temes relacionats amb electricitat. Per exemple, com desxifrar una factura de la llum, que és tot un misteri per als neòfits en la matèria. Relat va ser un dels responsables de la connexió amb França de la MAT (Molt Alta Tensió).
Relat és de Manresa, però pràcticament sempre ha treballat fora de la ciutat. Explica que «quan et jubiles, desapareixen vuit hores o més que dedicaves a la feina. Ja no hi són i tens un buit». Abans de jubilar-se, assegura, ja es va plantejar què faria des del minut zero, i va tenir clar que «el que volia era no parar, estar en contacte amb la societat i la formació et dona això, estar actualitzat». Va ser al programa Gaudi UB de la Universitat de Barcelona, on va fer amistat amb el també enginyer manresà especialitzat en energia, Pep Centelles, que li va fer conèixer USénior. Considera que és impossible deixar d’aprendre: «Unes coses les aprendràs a la universitat, altres en el dia a dia, i altres les vas a buscar».
També participa en la coral USénior on, segons diu, «et trobes gent meravellosa». Li genera cert neguit que els qualifiquin d'alumnes perfectes. Prefereix dir-ne alumnes compromesos. Reflexiona que quan deixes de treballar «et trobes gent que no havies conegut mai, però t’hi sents bé. Tots hem fet d’alumnes, però aquí no hi ha notes i vas amb tranquil·litat».
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