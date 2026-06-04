El comerç reclama que els clients puguin aparcar a Manresa com en altres ciutats
Les associacions de botiguers del Centre Històric unides consideren que les restriccions al trànsit només són sostenibles si van acompanyades d’una dotació d’estacionament accessible i suficient
Les entitats de comerciants Born-La Plana; Carrer Nou; Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants; Carrer Urgell, Jaume I i Mel, i la del Carrer Vilanova de Manresa han fet públic un informe que afirma que si el govern local no els escolta i actua en conseqüència accelerarà «de forma irremeiable el declivi comercial de la ciutat».
Presentat per Carles Gonfaus Pladellorens, en representació de les associacions de comerciants, l’informe «Accessibilitat, aparcament i competitivitat del Centre Comercial» assegura que les dades objectives demostren que Manresa, amb una població de 80.000 habitants i un centre històric comercial de 15,76 hectàrees, disposa «d’una dotació d’aparcament limítrofe al cor comercial de la ciutat dramàticament inferior a la de les ciutats catalanes de grandària comparable».
Posa com exemple que mentre Granollers ofereix 1.881 places limítrofes al seu espai comercial del centre històric, Manresa només en té 897: un dèficit del 209,71%. Afegeix que Vic i Reus presenten igualment superiors absoluts en totes les categories analitzades.
Segons el treball realitzat, «aquesta situació no és un problema menor d’urbanisme: és una amenaça directa a la supervivència del comerç local manresà». La manca d’aparcament, combinada amb la singular topografia de Manresa —que imposa un desnivell de fins a 60 metres entre les zones d’aparcament perifèriques i el centre històric—, converteix el centre comercial de la ciutat en «el més inassequible» de les ciutats comparades.
A data de juliol de 2025, l’espai d’influència de les associacions de comerciants del centre històric de Manresa comptava «només» amb 223 locals actius. «Si no s’actua de forma urgent i decidida, aquest nombre continuarà reduint-se, amb el consegüent efecte de degradació comercial, visual i social del Barri Antic”, assegura. Les associacions de comerciants del Centre Històric presenten davant l’Ajuntament aquest informe tècnic per acreditar objectivament, amb dades quantificables i comparables, la situació de desavantatge competitiu que pateix el comerç local en matèria d’aparcament i accessibilitat. També per formular un conjunt de demandes concretes i raonades adreçades als responsables municipals.
Segons expliquen, la decisió de redactar aquest document sorgeix de la constatació, dia a dia i sobre el terreny, que la infradotació d’aparcament proper al centre comercial de Manresa «està perjudicant directament la capacitat d’atracció de clients, afectant negativament la facturació dels establiments i, en última instància, augmentant la taxa de tancaments i la degradació del teixit comercial urbà».
Vianants i aparcament
Segons els comerciants, des del 1983 l’Ajuntament de Manresa ha dut a terme un progressiu procés de pacificació del trànsit en el Centre Històric, que ha derivat en la creació d’una zona de circulació restringida al vehicle privat. Avui, l’espai restringit s’estén en un sol espai continu, situat dins de les 15,76 hectàrees del centre històric comercial. Aquesta aposta per la peatonalització creuen que pot ser positiva per a la qualitat de vida urbana, però només és sostenible comercialment si va acompanyada d’una dotació d’aparcament accessible i suficient per als comerciants i els seus clients..
Segons l’informe, el total acumulat d’aparcament accessible en un màxim de 3 minuts a peu per al centre comercial de Manresa és de 897 places. «Aquesta xifra és de forma significativa la més baixa de les quatre ciutats analitzades, i ho és en termes absoluts malgrat que Manresa té més població que Vic i Granollers».
Manresa, la segona ciutat en població després de Reus, ofereix el parc d’aparcament limítrof al centre comercial més reduït de totes quatre. «La infradotació és estructural i sistemàtica, i situa Manresa en una posició de clara inferioritat competitiva», diu.
Crítica a l’illa de vianants: «No ha revertit la decadència comercial»
El document elaborat pels comerciants defensa que «cap de les actuacions de peatonalització realitzades fins ara (Sant Miquel, Sobrerroca, Plana de l’Om, carrer Born, passeig de la República) ha aconseguit revertir ni tan sols mantenir el volum de comerç preexistent en aquella zona».
Des del seu punt de vista, la incorporació de fotomultes, la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i la progressives restricció de les places de zona blava al carrers Jaume I , Infants, Na Bastardes, De la Dama banda esquerra o places Infants i Milcentenari, han reduït l’accessibilitat sense que aquesta reducció s’hagi compensat amb noves alternatives de transport públic o aparcament de proximitat efectius.
Afirmen que les últimes places de zona blava al carrer Jaume I, que s’han reduït «arbitràriament» al llarg dels darrers anys, són avui un element crucial per a la viabilitat comercial dels eixos fins a la Plana de l’Om, especialment per la seva funció de desencotxament.
Subratllen que a data de juliol de 2025, l’espai d’influència de les associacions comptava amb només 223 locals actius, un nombre molt per sota del potencial d’una capital de 80.000 habitants amb un centre històric de 15,76 ha.
Afirmen que la situació actual presenta tots els indicadors d’un procés de degradació comercial que, si no s’atura, té tendència a autoperpetuarse: el tancament d’establiments genera espais buits que redueixen l’atractivitat del centre, la qual cosa provoca més tancaments, i així successivament. Altres ciutats catalanes han patit aquest fenomen, que és molt costós de revertir un cop instal·lat.
Asseguren que els compradors de l’entorn de Manresa necessiten aparcament accessible quan arriben a la ciutat. «Si no el troben, o si consideren que les condicions d’aparcament a Manresa són pitjors que a altres destinacions comercials, el comerç manresà perd una part crucial del seu mercat potencial», reblen.
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