El Grup Pessebrístic de Manresa s'arremanga les mànigues i ensenya a construir figures del pessebre
L'entitat organitza tres sessions els dissabtes 6, 13 i 20 de juny i ja sap a què dedicarà el pròxim pessebre monumental de les festes de Nadal: als oficis antics
Malgrat que el mes de juny no és habitual parlar de pessebres, el Grup Pessebrístic de Manresa ha decidit aprofitar el bon temps per arremangar-se les mànigues i organitzar tres sessions formatives pensant en les persones que estiguin interessades a aprendre i a perfeccionar les tècniques de construcció de figures del pessebre. Es faran els dissabtes 6, 13 i 20 de juny, de les 10 del matí a les 12 del migdia, al local de l'entitat al barri de la Balconada.
Durant el curset es treballaran diferents aspectes pràctics relacionats amb l’art de de construcció de figures del pessebre. L'objectiu és viure plegats tres jornades per compartir creativitat, tradició i bon ambient.
Els organitzadors destaquen que de cursos com el que ara convoquen n'han sortit persones molt hàbils que ja s'han incorporat al grup i que són autèntics artistes. Entre els mesos d'octubre i novembre vinent convocaran un altre curset que l'any passat va aplegar una vintena de persones.
Una autèntica feinada
De fet, els pessebristes ja estan començant a fer feina pensant en el pessebre monumental que munten cada any per Nadal a l'Espai7 del Casino de Manresa. Aquesta vegada la temàtica seran els oficis antics: el ferrer, el picapedrer, el fuster... Justament per anar preparant les figures que inclourà, perquè és una autèntica feinada, es fan els cursets, per anar captant socis i, alhora, per fer-hi feina per al pessebre monumental, que serà un pessebre tradicional per on passaran els rius Cardener i el Llobregat amb les fonts incloses.
El preu del curset és 40 euros els socis i de 50 els no socis i per apuntar-s'hi podeu trucar al 686 82 91 75.
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