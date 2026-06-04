La jutgessa denega a Laiglesia la petició de més dies per presentar l'escrit de defensa
Tot i això, la instructora permet que el contrainforme d'ADN que espera l'acusat es presenti durant l'audiència preliminar
La jutgessa que instrueix el cas per la mort de la bibliotecària Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi Laiglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia que assegura que hi havia restes biològiques de Laiglesia a la roba de Jubany, i demanaven un termini de vint dies. La magistrada no atén la petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de cinc dies que havia donat a Laiglesia perquè presenti l'escrit de defensa.
Per al contrainforme, que s'ha encarregat a un institut canari, la defensa de Laiglesia reclamava les dades, arxius i mostres que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. La jutgessa contesta que totes les dades sol·licitades són als informes pericials emesos durant la instrucció, per la qual cosa, no tindria sentit fer noves peticions.
Per la seva banda, les acusacions ja van formular els seus escrits i consideren que Laiglesia "va participar activament" en l'assassinat. Segons aquest relat, l'acusat hauria drogat la víctima per deixar-la inconscient abans de matar-la. Fiscalia i acusació particular demanen 26 anys de presó i 600.000 euros d'indemnització als familiars.
Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, fa gairebé 25 anys, quan va ser llançada des de dalt del terrat del bloc de pisos del número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell, on vivia Laiglesia en el moment dels fets. Tots els implicats en el cas es van conèixer quan eren joves a la Unió Excursionista de Sabadell (UES). El cas toca de prop a Manresa perquè la que era parella de Laiglesia en el moment dels fets, Montserrat Careta, era manresana. La jove es va llevar la vida a la presó, quan va ingressar acusada dels fets.
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