Manresa inicia l’enderroc de quatre finques a les Escodines per fer habitatge assequible públic
Les finques es troben ubicades al passatge Aiguader
Els treballs tenen una durada aproximada de dos mesos
Durant aquest temps, no es podrà accedir al passatge
Ha començat l’enderroc de quatre finques ubicades al passatge Aiguader, situat entre el carrer Sant Bartomeu i el carrer Aiguader, al barri de les Escodines de Manresa. Es tracta de l’inici d’una operació que permetrà guanyar habitatge assequible públic en aquest espai, un projecte que liderarà la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (Forum SA).
Els treballs tindran una durada aproximada de dos mesos. Durant aquest temps, no es podrà accedir al passatge. Els carrers Sant Bartomeu i Aiguader no quedaran afectats per les obres i podran mantenir el pas de vianants i vehicles. El veïnat n’ha estat informat mitjançant avisos als portals de les cases.
L’actuació a les Escodines per fer nou habitatge assequible i regenerar el teixit urbà se suma a altres projectes inclosos en el Pla de Barris i Viles, com la rehabilitació de l’edifici del carrer Sant Miquel 14 i de l’edifici del carrer Sobrerroca 29-31, on també es farà habitatge públic assequible i, en aquest cas, també un espai cívic sociocomunitari i oficines de serveis a la ciutadania. Amb aquests moviments, l’equip de govern de Manresa defineix una estratègia decidida per les polítiques d’habitatge.
Ampliació de capital
L'Ajuntament de Manresa va aprovar l'any passat l’ampliació de capital de la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (Forum SA) perquè lideri projectes de rehabilitació i construcció d’habitatge assequible públic.
Les tres primeres promocions que es proposa tirar endavant són la rehabilitació de l’edifici del carrer Sant Miquel 14, en ple Centre Històric, i la construcció de nous habitatges al carrer de Sant Bartomeu i al de l'Aiguader, al barri de les Escodines.
L'edifici del carrer de Sant Miquel 14 té una mural a la part inferior, que hi va pintar el 2015 l'artista Valentí Gubianas. El 2016 l'Ajuntament va haver d'actuar subsidiàriament per assegurar-lo. Aleshores, era propietat de Liberbank. És una de les cases que sustenten l'arc del carrer d'en Botí, del segle XIV. La casa en qüestió té baixos i quatre plantes d'alçada i fa cantonada amb el carrer d'en Botí.
Els dos projectes sumen una inversió de 3,8 milions d’euros, dels quals 1,64 milions seran aportats per l’Ajuntament en tres anualitats a través de l’ampliació de capital i, la resta, els assumirà la societat municipal amb finançament propi i un crèdit hipotecari. A més, l’Ajuntament aportarà una de les parcel·les del sector Sant Bartomeu a Forum (l'altra ja pertany a la societat municipal).
Més habitatge assequible
Amb aquest moviment, l’equip de govern de Manresa diu que marca l’inici d’una estratègia que tindrà continuïtat perquè la ciutat guanyi habitatge assequible i ho faci, a més a més, en zones com el Centre Històric i les Escodines, on hi ha immobles que necessiten ser rehabilitats i solars que poden acollir nou habitatge, i on l’arribada de nou veïnat pot afavorir el desenvolupament de l’activitat econòmica. Al Pla d’Actuació Municipal (PAM) l’habitatge hi apareix com una de les línies prioritàries.
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