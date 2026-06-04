Desmantellada una xarxa de tràfic d’haixix i cocaïna amb ramificacions a Manresa
La Guàrdia Civil ha detingut vuit persones · A l'escorcoll d'un domicili de la capital del Bages, els agents van localitzar dos individus en situació irregular
Regió7 / ACN
La Guàrdia Civil va culminar el passat 13 de maig un operatiu que ha permès desmantellar una xarxa dedicada al tràfic d’haixix i cocaïna amb connexions destacades a Manresa, amb un total de vuit persones detingudes. La investigació es va iniciar el 5 de setembre, quan els agents van interceptar un vehicle en un control amb cinc quilos d’haixix. A partir d’aquest punt, es va poder seguir el rastre de la droga i identificar una estructura de distribució que operava de manera habitual, amb dos punts de venda. Mesos després, el 20 d'abril, es va detectar una entrega de més quantitat a dos homes residents a Andorra, que van ser detinguts. L'operació va finalitzar amb l'escorcoll de dos domicilis a Sant Andreu i a Manresa.
Al domicili de la capital del Bages, on estaven empadronades diferents persones de l'entorn d'un dels investigats, els agents van localitzar dos individus en situació irregular i s'està determinant si l'habitatge s'utilitzava per facilitar la regularització de persones sense permís de residència. A l'habitatge de Sant Andreu de la Barca, on presumptament vivia el cap de la banda, es van localitzar gairebé dos quilos d'haixix, 1,6 de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, tres telèfons mòbils i útils per preparar la droga.
El tercer escorcoll es va dur a terme al domicili del destinatari dels cinc quilos d'haixix interceptats a l'inici de l'operació. En aquest habitatge es va localitzar una petita quantitat de droga i es va procedir a la detenció del sospitós per un presumpte delicte contra la salut pública.
En conjunt, l'operació ha permès intervenir un total de 7,944 quilograms d'haixix i 1,681 quilograms de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial del transport de la droga també està investigada per un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal.
Tots els detinguts van ser posats a disposició de la Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell, que va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat.
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