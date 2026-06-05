El Centre de Normalització Lingüística Montserrat clou a Manresa els cursos de català amb gastronomia i premis
Regió7
El Centre de Normalització Lingüística Montserrat (CNL) de Manresa va celebrar aquest dimecres al claustre del Museu del Barroc de Catalunya la tradicional Diada gastronòmica, una festa de cloenda dels cursos de català per a adults en què alumnat i participants del Voluntariat per la llengua porten un tast de menjar o beure del seu país per compartir amb tothom.
A la festa, la regidora Tània Infante, responsable de Cultura i Llengua, va fer entrega dels premis del concurs literari Remenat de lletres, que ha comptat amb la col·laboració de diferents patrocinadors, com l'Ajuntament de Manresa, el Forn Cabrianes, la Farmàcia Ros, els Cinemes Bages, el Consell Comarcal del Bages, UManresa, Fent País, el Pou de la Gallina i Regió7, que va obsequiar els guanyadors amb una portada del diari del dia que van néixer.
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