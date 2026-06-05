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Concentració aquest divendres a la tarda a Manresa per les dues darreres víctimes mortal a la C-55

Les plataformes convocants recordaran els accidents mortals d'Abrera i de Manresa d'aquest mes de maig amb un tall de carretera

Imatge d'un dels talls de protesta a la C-55

Imatge d'un dels talls de protesta a la C-55 / EDUARD VEGA / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Convocat un nou tall de carretera a la C-55 servirà per homenatjar les dues darreres víctimes mortals d'aquesta via. Es farà aquest pròxim divendres a la tarda a Manresa.

Les plataformes convocants, No+Morts a la C-55, Xarxa7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, han organitzat una concentració i un tall de carretera aquest divendres vinent a les 18 hores, entre els punts quilomètrics 31 i 32 de la C-55 a la capital del Bages. És el punt on va perdre la vida Isaac Flores Martín, de 45 anys, que va resultar molt malferit en un accident el passat 23 de maig, i que va morir menys de dos dies després a l'hospital.

Però aquesta protesta de divendres servirà també d'homenatge a Sergio Giménez Moya, un veí d'Abrera de 52 anys que va morir atropellat vuit dies abans, el 17 de maig, quan travessava la C-55.

Les protestes fa anys que s'organitzen al cap d'uns dies que algú perdi la vida a aquesta carretera, la C-55, que les entitats convocants reivindiquen com a molt perillosa i que necessita ser desdoblada amb urgència.

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La convocatòria per aquest divendres convoca la gent que vulgui assistir-hi a les 17.45 hores davant de l'escola La Salle.

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