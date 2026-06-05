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Els cellers del Bages brindaran a Manresa aquest cap de setmana amb la Fira ViBa

La cita omplirà el Pati del Casino d'una mostra de vins elaborats a la comarca, i inclourà sopars maridats, tastos i activitats culturals

El Pati del Casino de Manresa es converteix en un escenari del món del vi en la Fira ViBa

El Pati del Casino de Manresa es converteix en un escenari del món del vi en la Fira ViBa / JORDI BIEL

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Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

El Bages és una comarca tradicionalment vinculada a la cultura del vi, fins al punt que algunes teories atribueixen l’origen del seu nom a Bacus, el déu pagà del vi. El seu patrimoni vitivinícola alberga joies arquitectòniques, com ara barraques, tines de pedra seca i varietats autòctones amb caràcter com el picapoll. Amb l’objectiu de realçar el valor d’aquest llegat, l’any 2018 va néixer la Fira ViBa, la festa del vi per excel·lència de la comarca, que aquest cap de setmana oferirà tastos, sopars maridats, visites en cellers i altres propostes per descobrir els sabors del vi i els paisatges de vinya de la comarca.

Enguany una de les novetats del certamen, que va començar dijous i s’allargarà fins diumenge, és la recuperació d’un emplaçament que originàriament havia estat escenari de la fira, el Parc de la Seu, on divendres tindrà lloc la Nit de Picapolls, un dels moments més emblemàtics de la festa. La trobada té la voluntat de donar a conèixer la varietat autòctona del picapoll en un ambient festiu. Els assistents podran gaudir dels tastos maridats amb una proposta gastronòmica de VOCI Restaurant, juntament amb la música en directe de la banda bagenca RubberSoul, que farà un viatge pels grans èxits de The Beatles.

La mostra és una oportunitat per tastar la diversitat dels vins del Bages

La mostra és una oportunitat per tastar la diversitat dels vins del Bages / JORDI BIEL

Durant el cap de setmana, l’activitat es traslladarà al Pati del Casino de Manresa, on hi haurà una mostra de vins i barra compartida amb els 21 cellers i viticultors de la Denominació d’Origen Pla de Bages com a protagonistes. La mostra s’acompanyarà d’altres activitats paral·leles, com ara propostes gastronòmiques per maridar amb els vins, música en directe, espectacles de circ per al públic familiar, mostres de cultura popular o, fins i tot, exhibicions sobre l’art de la pedra seca per descobrir la tècnica d’aquest ofici ancestral vinculat a la tradició vitivinícola.

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El Pati del Casino ofereix espais per prendre un vi maridat amb una proposta gastronòmica / MIREIA ARSO

Els visitants també tindran l’oportunitat de gaudir d’activitats paral·leles, com ara visites guiades als cellers de la DO Pla de Bages, rutes en indrets especials com als cups excavats a la pedra de Navàs, a la Torre Modernista Abadal, al monestir de Sant Benet, a les tines del Llobregat o a les de la Vall del Flequer. També podran participar en un tast especial, que maridarà vins i joies d’autor, de la mà del projecte Set de joia, i en una cursa popular entre vinyes diumenge, amb un recorregut de 21 quilòmetres, que combinarà esport, natura i vi.

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