La Guàrdia Urbana de Manresa retira en una setmana 23 patinets i imposa 36 denúncies
Els patinets tenen prohibit circular per voreres, places, passejos, túnels i illes de vianants
Regió7
Durant la primera setmana de vigència de la nova normativa de Vehicles de Movilitat Personal de l'Ajuntamement de Manresa, la Guàrdia Urbana ha dut a terme controls específics que s'han saldat amb 23 vehicles de mobilitat personal (VMP) retirats i 36 denúncies interposades.
Després de l'aprovació definitiva en el Ple del passat mes d'abril, la nova Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) ja es troba en vigor des del passat 19 de maig. Coincidint amb els primers dies d'aplicació, el consistori ha iniciat aquesta setmana una nova fase de desplegament amb la instal·lació de la senyalització explicativa a tota la ciutat i amb una campanya informativa focalitzada en el públic jove.
La nova senyalització té com a finalitat indicar quina és la funcionalitat i les restriccions de pas específiques de cada carrer i plaça de la trama urbana. Els treballs d'instal·lació s'allargaran durant tres setmanes i es concentraran especialment en totes les zones de prioritat de vianants i en les illes de vianants (carrers amb restricció permanent d'accés de vehicles). L'afectació abastarà tot el centre de la ciutat, el Centre Històric, les Escodines i també zones estratègiques del barri de la Balconada.
L’Ajuntament recorda que, un cop instal·lada la senyalització, els patinets tindran prohibit circular per voreres, places, passejos, túnels i illes de vianants. Sí que ho podran fer per calçades i carrils bici, en el sentit de circulació establert i a velocitat màxima de 25 km/h i carrers senyalitzats amb prioritat de vianants en ambdós sentits, a velocitat màxima de 20 km/h.
Balanç de la primera setmana de controls policíacs
Amb l'objectiu de garantir el compliment estricte de la primera part de la normativa —la qual regula les condicions d'obligat compliment per a les persones conductores—, la Guàrdia Urbana ha desplegat un dispositiu intensiu que s’ha dut a terme entre el 19 i el 27 de maig. Durant aquest període, s'han realitzat controls específics de patinets en punts estratègics i de molta confluència de la ciutat.
Com a resultat d'aquests controls, la Guàrdia Urbana ha ordenat la retirada de la via pública de 23 patinets elèctrics, la majoria d’ells per no estar degudament inscrits a la Direcció General de Trànsit (DGT) o per no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Així mateix, s'han tramitat 36 denúncies per diversos conceptes emmarcats en la nova ordenança, que pretén erradicar les conductes incíviques que posen en risc la integritat de la ciutadania.
Campanya de comunicació
Conscients que el gruix principal de les persones usuàries de patinets elèctrics es concentra en les franges d'edat joves, l'Ajuntament de Manresa ha dissenyat una campanya informativa enfocada a aquest grup d’edat. Durant els dies previs a l'entrada en vigor, agents de la Guàrdia Urbana ja van realitzar una tasca pedagògica de proximitat distribuint fullets informatius a peu de carrer, que es va complementar amb el llançament de dos vídeos inicials a les xarxes socials institucionals.
Ara, en els propers dies, la campanya farà un salt. Sota una nova identitat visual i eslògans directes i dinàmics s'ampliarà el radi d'acció amb una gran visibilitat pública. Les accions inclouen insercions publicitàries a les xarxes digitals i mitjans de comunicació locals, la difusió d'un nou espot de campanya, anuncis a les sales de cinema de la ciutat i publicitat exterior a través de la xarxa de mupis i pantalles digitals repartides per la via pública.
Un model de ciutat segura i per a les persones
L'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem afirma que la regulació dels patinets no és una acció aïllada, sinó que "respon directament a l'estratègia global del govern de Manresa per configurar un model urbà modern, saludable i sostenible. La prioritat és aconseguir un espai públic de qualitat on tothom pugui desplaçar-se de manera segura. La nova ordenança ha de servir per fixar unes regles del joc clares on la seguretat de les persones sigui innegociable, tot facilitant el creixement ordenat d'una mobilitat sostenible que connecti de forma neta i respectuosa tota la ciutat".
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