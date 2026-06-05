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Joviat Culinary gradua 52 nous professionals i reconeix el talent gastronòmic

Durant la jornada festiva, l'escola va reconèixer amb els seus guardons, Carles Polo, el restaurant Can Patoi i la Fundació Ampans

Joviat Culinary gradua 52 nous professionals i reconeix el talent en els seus premis

Joviat Culinary gradua 52 nous professionals i reconeix el talent en els seus premis / JOVIAT CULINARY

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Regió7

Manresa

Joviat Culinary va celebrar la graduació del curs 2025-2026 amb 52 nous professionals de la gastronomia i la 19a edició dels Premis Joviat Culinary. L’acte va reunir alumnat, famílies, professorat i professionals del sector en una jornada dedicada a celebrar el talent, l’esforç i la passió per la gastronomia.

La celebració va començar amb un dinar elaborat, cuinat i servit per l’alumnat de segon curs de Cuina i Serveis i de primer de Pastisseria. Un espai de trobada que va permetre brindar pels vincles creats durant els anys de formació.

La jornada va incloure també la 19a edició dels Premis Joviat Culinary, que reconeixen exalumnes, empreses i projectes de restauració que contribueixen a transformar i enriquir el sector gastronòmic.

El Premi Trajectòria Professional va recaure en Carles Polo Campdelacreu, figura clau dins l’equip de Nandu Jubany. El Premi Projecte Empresarial va ser per al restaurant Can Patoi, establiment emblemàtic de la comarca amb més de 140 anys d’història, representat per Lluís Morell i la seva companya Bàrbara, acompanyats per tota la família.

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Per la seva banda, el Premi Empresa Col·laboradora va ser per a la Fundació Ampans, representada per Fermín Mancebo, director general adjunt, i Anna Prado, responsable de Muntanyola i Restauració, per la seva contribució al territori i la seva estreta col·laboració amb la Joviat a través dels projectes Formatges Muntanyola i Restaurant El Canonge. Els premis van ser lliurats pel president de la Fundació JOVIAT, Jordi Vilaseca. Consisteixen en una peça artística única: un barret de cuina de ferro forjat creat per l’artista manresana Àngels Freixanet. Amb els d’enguany, ja són 64 els barrets repartits arreu del món.

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