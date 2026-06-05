L'Assemblea de Centres del Bages i Més: "La dignitat educativa s'imposa"
El professorat rebutja el preacord amb el Departament d'Educació i defensa que "cal molt més que un acord econòmic"
Regió7
Des de l'Assemblea de Centres del Bages i Més celebren el resultat del sondeig al professorat, que ha expressat de manera clara i contundent el seu rebuig al preacord assolit entre el Departament d'Educació i una part de la representació sindical.
Afirmen que aquest resultat és una demostració de la dignitat, la consciència crítica i el compromís del col·lectiu docent amb l'educació pública. El professorat ha dit amb força que el problema de l'educació a Catalunya no és només una qüestió salarial ni es resol amb mesures parcials. El vot majoritari pel "No" expressa el malestar profund existent als centres educatius i la necessitat d'afrontar els problemes estructurals que arrossega el sistema des de fa anys.
Les treballadores i treballadors de l'educació afirmen que han enviat un missatge inequívoc al Govern: cal molt més que un acord econòmic. Cal un veritable acord de país per l'educació pública, construït amb la participació de tota la comunitat educativa i orientat a garantir el dret universal a una educació de qualitat.
Aquest compromís no pot quedar en declaracions d'intencions. Ha de traduir-se en uns pressupostos que situïn l'educació pública com una prioritat real de país, amb les inversions necessàries per reduir ràtios, reforçar l'atenció a la diversitat, ampliar plantilles, combatre la segregació escolar, dignificar totes les etapes educatives i garantir unes condicions laborals que permetin desenvolupar la tasca educativa amb qualitat i dignitat.
"Una aposta decidida"
Reivindiquen una aposta decidida per tots els sectors de l'educació, des de bressol fins a universitats. Reivindiquem una educació pública al servei de la majoria social, al servei dels infants i joves de la classe treballadora i de totes les famílies que confien en l'escola pública com a eina d'igualtat, cohesió social i emancipació.
Diuem que el resultat d'aquest sondeig és una oportunitat per obrir una nova etapa de negociació real, escolta i transformació. "El professorat ha parlat. Ara correspon al Govern escoltar aquest clam i assumir la responsabilitat de construir el sistema educatiu públic que el país necessita. La dignitat docent ha parlat. L'educació pública mereix molt més", reblen.
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