Les famílies fan una pas endavant i es concentren a Manresa per fer costat a les demandes dels docents
Sant Domènec ha acollit aquest divendres a la tarda la primera mobilització de la Xarxa de Famílies en Defensa de l'Escola Pública a la Catalunya Central, amb l'assistència d'un centenar de persones, entre pares i fills
La canalla ha pintat amb guix missatges a terra i han fet pancartes que han quedat penjades a la plaça, com una que recorda que l'escola Valldaura fa disset anys que està en barracons
Les famílies també volen reclamar millores en l'educació pública. A Manresa, aquest divendres a la tarda han fet la primera acció reivindicativa, una concentració a la plaça de Sant Domènec convocada per la Xarxa de Famílies en Defensa de l'Escola Pública, que ha nascut a Catalunya arran de les vagues educatives i per donar suport als equips docents, i que a la Catalunya Central es va començar a moure aquest dilluns i ja aplega 200 famílies. Han avançat que hi haurà més accions perquè entenen que millorar la inversió i les eines per oferir una l'educació de qualitat a les llars d'infants, escoles i instituts no ha de ser només una lluita dels professors i mestres sinó de la ciutadania en general i, lògicament, també de les famílies.
"Els docents són els que tenen raó"
Ho han explicat l'Ainaize Irujo i la Maria Manyosa, portaveus. "Nosaltres no estem a favor d'aquest acord [amb la Generalitat]. Creiem que és insuficient, que no compleix les expectatives que necessitem les famílies per als nostres infants. En aquest cas, creiem que els docents són els que tenen raó perquè són els que són cada dia a les escoles trobant-se les diferents problemàtiques". Fins que no s'assoleixi un acord que satisfaci tota la comunitat educativa, no pararan, han avisat.
Els infants, molts d'ells, com els seus pares, amb samarretes grogues, el color que identifica les mobilitzacions en defensa de l'educació pública, han escrit missatges amb guixos al terra de la plaça i han fet pancartes que han quedat penjades als arbres, com una que ja duien preparada que denuncia la situació que viu l'escola Valldaura, que fa disset anys que funciona amb mòduls prefabricats a Manresa mentre espera un edifici definitiu que no acaba d'arribar mai. El lema, amb errades incloses, diu: "17 anys en barracons. Bolem Solocions". Una altra deia "-Ràtios + Inclusió" . En un cotxet n'hi havia una que resava: "Si a l'escola falten mans ho patim petits i grans!" i, amb guixos escrit a terra: "Volem més mestres (Bruna)".
També s'ha fet la lectura d'un manifest i s'ha instat els presents a continuar mobilitzant-se.
La convocatòria s'ha organitzat en 48 hores i hi havia satisfacció dels impulsors per la resposta aconseguida.
El manifest unitari
"Avui les famílies alcem la veu per defensar el dret dels nostres fills i filles a una educació pública de qualitat, des de l'escola bressol fins a l'institut. Parlem d'infants reals, amb noms i cognoms. Parlem de la criatura de dos anys que comparteix aula amb dinou infants més i una sola educadora que, malgrat deixar-s'hi la pell, no pot donar l'atenció que cada infant mereix. Per això reivindiquem una etapa 0-3 pública, gratuïta i de qualitat, amb ràtios que permetin l'atenció individualitzada. Parlem de l'alumne amb altes capacitats que veu com el seu potencial s'apaga per manca d'orientació i recursos. Parlem de l'adolescent que pateix assetjament i necessita temps, professionals i protocols que arribin abans que sigui massa tard. Parlem de les famílies vulnerables que troben en l'escola l'únic suport social, i que ara veuen com els professionals dels Plans d'Acció Educativa, PAE, són insuficients o desapareixen. Parlem també d'aules amb humitats, sense climatització i amb instal·lacions envellides. No normalitzarem que els nostres fills aprenguin en espais indignes. L'educació de qualitat exigeix espais segurs, saludables i dignes".
"Volem una llei viva, no paper mullat".
"Per això exigim compromisos concrets. Darrere de cada ràtio elevada hi ha un infant que rep menys atenció. Darrere de cada professional que se suprimeix hi ha una necessitat que queda sense cobrir. Darrere de cada recurs que no arriba hi ha una oportunitat que es perd per sempre. Exigim el 6% del PIB per a educació. És el mínim que marca la Llei d'Educació de Catalunya i l'única garantia per tenir escoles dignes, plantilles suficients i recursos reals. Sense pressupost, no hi ha drets. Exigim la renovació i desplegament real de la LEC, amb finançament i calendaris clars. Volem una llei viva, no paper mullat".
"Primer van els nostres fills i filles"
"Per això fem nostre el crit dels docents. El seu vot majoritari de rebuig a l'acord no es pot ignorar. Quan qui sosté l'educació cada dia diu que falten mans, recursos i respostes, l'únic camí és escoltar i actuar. Demanem a les administracions que escoltin la comunitat educativa i converteixin l'educació en una prioritat real, amb fets i no només amb paraules. Perquè darrere de cada retallada hi ha un infant. Perquè darrere de cada decisió hi ha un futur. I perquè, per damunt de tot, primer van els nostres fills i filles".
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