L'institut Pius Font i Quer de Manresa reconeix la tasca dels alumnes del Servei Comunitari
Es clou el projecte amb el lliurament de diplomes
Al llarg d’aquest curs, alumnes de l’institut Pius Font i Quer de Manresa han participat com a voluntaris al Tast de Jocs que cada any organitza el CAE. També han dut a terme tasques de suport d’escolarització en diferents centres educatius de la ciutat, i han participat en el projecte d’alfabetització de Càritas. Són algunes de les activitats que han realitzat 120 estudiants de tercer d’ESO en el marc del Servei Comunitari. Aquest dijous a la tarda han rebut un diploma a la clausura del servei en un acte que s’ha celebrat al mateix institut amb l’assistència dels alumnes, famílies i professors.
«Els valors que reivindiquem a l’institut és que sigui un lloc participatiu on tothom tingui cabuda», han explicat els coordinadors del servei. Són Marc Cucurella, Judit Fons i Estrella Pérez. Han comptat amb la col·laboració dels professors del centre, que en més d’una ocasió han acompanyat els alumnes fora de l’horari escolar i fins i tot dels dies lectius.
És el sisè any que el Pius Font i Quer porta a terme el Servei Comunitari. En aquesta ocasió els estudiants han fet tasques de voluntariat a nou entitats. Són el Banc d’Aliments, Càritas, el CAE, el Club Atlètic Manresa, Manresa per la Marató i a les escoles Flama, la Séquia, Puigberenguer i Espill. Als centres d’ensenyament han fet tasques de suport a l’escolarització com per exemple lectura. A la resta d’entitats han pres part en la recollida d’aliments del Gran Recapte, han col·laborat amb la Cursa per la Vida, a la Transéquia i a l’esmentat Tast de Jocs.
Una de les fortaleses del servei és que «s’intenta arribar a moltes entitats i que es respon a les inquietuds i habilitats de cada alumne», a l’hora de dur a terme la tasca de voluntariat a un lloc o a un altre, segons els coordinadors.
Al lliurament de diplomes hi han participat la directora de l’institut Pius Font i Quer, Cristina Grasset; la coordinadora pedagògica del centre, Elisabet Barbosa; Fina Pérez del Centre de Recursos del Bages que participa en la coordinació del projecte; i el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa