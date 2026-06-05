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L'institut Pius Font i Quer de Manresa reconeix la tasca dels alumnes del Servei Comunitari

Es clou el projecte amb el lliurament de diplomes

Foto de grup dels alumnes que han fet el Servei Comunitari

Foto de grup dels alumnes que han fet el Servei Comunitari / JORDI BIEL

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Al llarg d’aquest curs, alumnes de l’institut Pius Font i Quer de Manresa han participat com a voluntaris al Tast de Jocs que cada any organitza el CAE. També han dut a terme tasques de suport d’escolarització en diferents centres educatius de la ciutat, i han participat en el projecte d’alfabetització de Càritas. Són algunes de les activitats que han realitzat 120 estudiants de tercer d’ESO en el marc del Servei Comunitari. Aquest dijous a la tarda han rebut un diploma a la clausura del servei en un acte que s’ha celebrat al mateix institut amb l’assistència dels alumnes, famílies i professors.

L'acte s'ha celebrat al mateix institut

L'acte s'ha celebrat al mateix institut / JORDI BIEL

«Els valors que reivindiquem a l’institut és que sigui un lloc participatiu on tothom tingui cabuda», han explicat els coordinadors del servei. Són Marc Cucurella, Judit Fons i Estrella Pérez. Han comptat amb la col·laboració dels professors del centre, que en més d’una ocasió han acompanyat els alumnes fora de l’horari escolar i fins i tot dels dies lectius.

És el sisè any que el Pius Font i Quer porta a terme el Servei Comunitari. En aquesta ocasió els estudiants han fet tasques de voluntariat a nou entitats. Són el Banc d’Aliments, Càritas, el CAE, el Club Atlètic Manresa, Manresa per la Marató i a les escoles Flama, la Séquia, Puigberenguer i Espill. Als centres d’ensenyament han fet tasques de suport a l’escolarització com per exemple lectura. A la resta d’entitats han pres part en la recollida d’aliments del Gran Recapte, han col·laborat amb la Cursa per la Vida, a la Transéquia i a l’esmentat Tast de Jocs.

Un dels moments de la cloenda del Servei Comunitari

Un dels moments de la cloenda del Servei Comunitari / JORDI BIEL

Una de les fortaleses del servei és que «s’intenta arribar a moltes entitats i que es respon a les inquietuds i habilitats de cada alumne», a l’hora de dur a terme la tasca de voluntariat a un lloc o a un altre, segons els coordinadors.

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El regidor d'Ensenyament, Pol Huguet, ha assistit a l'acte / JORDI BIEL

Al lliurament de diplomes hi han participat la directora de l’institut Pius Font i Quer, Cristina Grasset; la coordinadora pedagògica del centre, Elisabet Barbosa; Fina Pérez del Centre de Recursos del Bages que participa en la coordinació del projecte; i el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet.

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