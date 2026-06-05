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Modificacions de trànsit per als vehicles autoritzats a causa de les obres al carrer Guimerà de Manresa

A partir de dilluns els cotxes que passen pel lateral del Passeig aniran per Neus Català cap al carrer de Canyelles

Treballs d'asfaltatge a la plaça de Neus Català i Pallejà, aquesta setmana, dins de les obres al Guimerà

Treballs d'asfaltatge a la plaça de Neus Català i Pallejà, aquesta setmana, dins de les obres al Guimerà / Gemma Camps

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Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa informa que, amb motiu de les obres d’urbanització al carrer Guimerà, a partir del pròxim dilluns, 8 de juny, els vehicles autoritzats que circulin pel lateral est del primer tram del passeig de Pere III (costat números parells) i que accedeixen per la Muralla Sant Domènec, continuaran per la plaça de Neus Català i Pallejà, lateral est del segon tram de Passeig i sortiran en direcció al carrer de Canyelles, on hi ha el pàrquing La Farola cap al Circumval·lació.

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Modificacions de trànsit per als vehicles autoritzats a causa de les obres al carrer Guimerà de Manresa

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