Modificacions de trànsit per als vehicles autoritzats a causa de les obres al carrer Guimerà de Manresa
A partir de dilluns els cotxes que passen pel lateral del Passeig aniran per Neus Català cap al carrer de Canyelles
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Manresa informa que, amb motiu de les obres d’urbanització al carrer Guimerà, a partir del pròxim dilluns, 8 de juny, els vehicles autoritzats que circulin pel lateral est del primer tram del passeig de Pere III (costat números parells) i que accedeixen per la Muralla Sant Domènec, continuaran per la plaça de Neus Català i Pallejà, lateral est del segon tram de Passeig i sortiran en direcció al carrer de Canyelles, on hi ha el pàrquing La Farola cap al Circumval·lació.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Sara Costa, l’alcaldessa que enguany és administradora de la Patum
- Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: 'Pot ser que el cor no funcioni bé