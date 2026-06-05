El Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa obre convocatòria per al 2026
Amb aquest reconeixement, l'Ajuntament vol fer valdre públicament la trajectòria de persones grans que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat
Les candidatures es poden presentar fins al 4 de setembre de 2026 i el lliurament tindrà lloc el dia 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a la presentació de candidatures de la 12a edició del Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa, que es podrà sol·licitar a través d’una instància fins al 4 de setembre de 2026.
El premi té la finalitat de fer valdre la trajectòria de les persones grans que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat. És un premi sense dotació econòmica que busca un reconeixement honorífic.
Els candidats hauran de tenir més de 65 anys i s'acceptaran candidatures proposades per terceres parts, entitats o persones individuals. Es valoraran aspectes com: la implicació participativa en la ciutat, la trajectòria personal en l’àmbit social i la contribució per millorar la qualitat de vida de les persones grans. El jurat estarà format per membres del Consell Municipal de les Persones Grans, per la tècnica de Persones Grans i per la regidora delegada de Persones Grans, Mariona Homs Alsina. Podeu llegir les bases específiques de la convocatòria al web de l’Ajuntament de Manresa.
Des de l'any 2015
El veredicte i l’entrega del premi es farà durant l’acte institucional pel reconeixement del Dia Internacional de les Persones Grans, el pròxim 1 d’octubre a les 7 de la tarda al Saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa. El Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de la ciutat de Manresa es convoca des de l’any 2015 i ha tingut els següents guardonats:
- Joan Cals Torres (2015)
- Pepita Subirana Badia (2016)
- Jordi Masfret Costa (2017)
- Agustí Perramon Prunés (2018)
- Sussi Garcia Soldevila (2019)
- Premi col·lectiu al moviment voluntari ciutadà durant la pandèmia (2020)
- Josep Maria Ballonga i Carol (2021)
- Joaquín Vizcaíno Grima (2022)
- Paquita Blanch Soler (2023)
- Víctor Feliu Ferrer (2024)
- Fina Dordal i Pujades (2025)
Per més informació podeu contactar a través de oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat o bé trucant al telèfon 93 875 24 86.
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