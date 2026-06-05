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Sant Andreu Salut ofereix una jornada al costat del mar a més de 120 persones ateses en l’àmbit de la dependència

Usuaris de les residències, centres de dia i habitatges amb serveis de l’entitat de Manresa han passat el dia a Vilanova i la Geltrú, on han pogut passejar a prop del mar i han compartit un dinar

Dos voluntaris acosten al mar una persona participant en la sortida

Dos voluntaris acosten al mar una persona participant en la sortida / FSAS

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Regió7

Manresa

La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa ha celebrat aquest divendres la sortida anual de l’àmbit de dependència amb una jornada a Vilanova i la Geltrú, en la qual han participat més de 120 persones ateses de les residències, centres de dia i habitatges amb serveis de l’entitat.

La sortida, que ha suposat un important repte logístic i d'organització, ha estat pensada com un espai de trobada, relació i gaudi compartit, en un entorn privilegiat com és el litoral de Vilanova i la Geltrú. Les persones participants han pogut passejar a prop del mar, gaudir de l’aire lliure i viure un moment especialment significatiu remullant-se els peus a la platja. L’activitat ha culminat amb un dinar de celebració, que ha permès compartir converses, records i experiències en un ambient distès i festiu.

Aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat de la Fundació Sant Andreu Salut de promoure activitats que contribueixin al benestar físic, emocional i social de les persones ateses. Més enllà de l’activitat lúdica, la sortida anual representa una oportunitat per reforçar vincles, afavorir la participació en la comunitat i facilitar experiències que trenquin amb la rutina quotidiana dels diferents equipaments i serveis.

L'equip que ha fet possible la sortida

L'equip que ha fet possible la sortida / FSAS

Agraïment als voluntaris

La jornada també ha remarcat la importància del lleure, la convivència i el contacte amb l’entorn com a elements essencials en l’atenció centrada en la persona. Per a moltes de les persones participants, poder gaudir d’una passejada vora el mar i compartir una celebració amb companys, companyes i professionals ha estat una experiència molt esperada i viscuda amb gran il·lusió.

Les persones ateses que han participat en la sortida provenien de diversos recursos de l’àmbit de dependència de l’entitat, com residències, centres de dia i habitatges amb serveis. Aquesta diversitat d’equipaments ha fet possible una trobada enriquidora entre persones vinculades a diferents serveis de l’entitat, afavorint espais de coneixença, relació i sentiment de pertinença.

Sant Andreu Salut vol expressar un agraïment especial a l’equip de voluntaris i voluntàries dels equipaments participants, que han donat suport durant tota l’activitat i han contribuït de manera decisiva al bon desenvolupament de la jornada. La seva implicació, disponibilitat i acompanyament han estat clau per fer possible una sortida segura, agradable i plena de moments compartits.

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Amb activitats com aquesta, La Fundació Sant Andreu Salut reafirma el seu compromís amb una atenció propera, humana i respectuosa amb els interessos, desitjos i necessitats de cada persona. L’entitat continuarà impulsant propostes que afavoreixin la participació, l’autonomia, la relació amb l’entorn i la qualitat de vida de les persones ateses.

Participants en la trobada a Vilanova i la Geltrú organitzada per la Fundació Sant Andreu Salut

Participants en la trobada a Vilanova i la Geltrú organitzada per la Fundació Sant Andreu Salut / FSAS

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