Tallen la C-55 per tornar a reivindicar el desdoblament de la carretera
Els convocants, No Més Morts a la C-55, Xarxa7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, han tallat la via durant mitja hora a l'alçada de Manresa
Les plataformes No Més Morts a la C-55, Xarxa7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, han reunit una vintena de persones que, aquest divendres a la tarda, han tallat la C-55 a l'alçada de Manresa. Ha estat a les 6 de la tarda i durant mitja hora al punt quilomètric 31, a l'enllaç amb la carretera de Santpedor, molt a prop d'on va perdre la vida Isaac Flores Martín, de 45 anys, que va resultar molt malferit en un accident el passat 23 de maig, i que va morir menys de dos dies després a l'hospital. La protesta s'ha fet per recordar aquesta víctima mortal i també a Sergio Giménez Moya, un veí d'Abrera de 52 anys que va morir atropellat vuit dies abans, el 17 de maig, quan travessava la C-55.
Un cop tallada la carretera, Fina Casals, representant de No Més Morts a la C-55, ha llegit un manifest en el qual ha repassat totes les deficiències que presenta aquesta carretera, recordant que "fins i tot Google Maps indica la seva perillositat". I a banda, amb unes obres "amb molta perillositat", creant un doble carril "que acabarà davant el túnel de Bogunyà d'un sol carril per sentit, i avançaments amb acabaments sobtats és igual a accidents".
Després de fer una mica d'història d'aquesta via, "i de les 203 persones que hi han mort entre 1995 i 2022", Casals ha desitjat que "esperem que ara sí que veiem les obres començar" i acabar el 2030, "com va anunciar el president Illa a Manresa". Però, "de totes maneres, aquests 9 quilòmetres de desdoblament són del tot insuficients, necessitem una carretera 2+2 des d'Abrera fins a Callús".
En el seu torn, Francesc Archs, representant Xarxa7, ha implorat "la consellera Paneque que en la revisió del Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, que s'iniciarà aquest 2026, sigui inclòs el desdoblament de la carretera C-55 entre Abrera i Súria". Un pla que "durarà fins el 2052 i que no podem deixar passar aquesta oportunitat". Per això, ha dit, s'han reunit amb tots els representants polítics "i els demanarem de tornar a reunir-nos".
Després dels parlaments s'ha guardat un minut de silenci i s'ha desconvocat el tall de carretera.
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