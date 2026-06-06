Els veïns del Barri de les Cots organitzen una xerrada sobre la cooperativa d’enterraments Recer
L'activitat va servir per anunciar la diada del soci que se celebrarà aquest dissabte, al local del Guix, amb una sardinada
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Regió7
Manresa
L’Associació de Veïns del Barri de les Cots, el Guix i la Pujada Roja va celebrar una xerrada, en la qual es va parlar sobre la cooperativa d’enterraments Recer de Manresa. La iniciativa va començar a agafar forma el 2019 per donar continuïtat a les històriques vocalies d’enterrament de les entitats veïnals de la ciutat, algunes de les quals no la tenien assegurada per la progressiva davallada de socis i la manca de relleu generacional. La xerrada també va servir per anunciar la diada del soci que se celebrarà aquest dissabte, al local del Guix, amb una sardinada.
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