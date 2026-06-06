Les varietats de setze cellers i de sis viticultors de la DO Pla de Bages es fan degustar al pati del Casino de Manresa
La Mostra de Vins de la Fira del Vi del Bages (Viba) ha començat aquest dissabte a l'hora del vermut com a novetat d'enguany i s'allargarà fins a la mitjanit
La Nit de Picapolls va vendre 2.000 copes, un 30% més que l'any passat, i el sopar del dia abans va aplegar 115 comensals, que també van superar els de l'anterior edició
Les parades repartides al voltant del Pati del Casino de Manresa, juntament amb les taules, cadires i barrils de fusta, protagonitzen aquest dissabte la Mostra de Vins de la 9a edició de la Fira del Vi del Bages, la Fira Viba. Enguany, la mostra ha començat més d'hora, a l'hora del vermut, com a prova, mentre que els anys anteriors s'ha fet a partir del vespre. Catorze cellers i set viticultors ofereixen les seves varietats als amants de la cultura del vi.
Tal com han destacat Carles Playà i Eva Farré, president i secretària general de la DO Pla de Bages, respectivament, d'això va la fira: d'encomanar l'estimació per la cultura del vi. Per a Playà també és important el seu paper per donar visibilitat a la DO.
Entre els assistents que han volgut tastar algunes de les varietats (4 euros copa +porta copes i 1 euro un tast, entre altres alternatives per gaudir dels vins i de l'oferta gastronòmica a càrrec de VOCI Restaurant) hi havia integrants de Plans al Cor de Catalunya, un grup de WhatsApp format per 300 persones que organitza activitats per donar a conèixer les comarques interiors comarca on també s'apunten persones de fora, com Girona i Barcelona. La mostra ha fet una aturada a les 3 de la tarda i es reprendrà a les 6 fins a les 12 de la nit.
Una DO molt ben avinguda
L'organització, l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, ha fet un bon balanç dels actes celebrats fins avui. Ha destacat que el sopar de dijous al Museu de l'Aigua i el Tèxtil (on es va traslladar pel risc de pluja) va aplegar 115 comensals, més que l'any passat; i que la Nit de Picapolls, que va tenir lloc ahir divendres al mateix lloc, va vendre 2.000 copes i 1.500 de tapes, un 30% més que en l'anterior edició. El retorn a un espai com el Parc de la Seu hi va ajudar. L'objectiu és acostar "la singularitat d'una DO petita, però molt ben avinguda" amb un esdeveniment totalment consolidat a la comarca que encara té potencial per créixer més enllà de les seves fronteres.
Mentre els assistents degustaven una copa de vi, la cooperativa Senders Vius mostrava en directe l’art de la pedra seca. Fins a l'hora de dinar, la punxadiscos Thirty DJ ha ofert una selecció de música disco house i electro house a la banda del pati més propera a la biblioteca infantil del Casino, amb uns pòsters al passadís d'entrada amb frases com "Vins i amors, els més vells són els millors" i "El bon vi fa sortir el sol". L'ha fet sortir (el sol) i hi ha qui fins i tot ha optat per posar-se un barret.
Públic veterà i novell
Maite Membrives, responsable d'enoturisme i sommelier del celler Abadal, comentava que el públic contrasta entre el que hi assisteix cada any i ja sap què va a buscar i el que s'hi estrena i fins i tot desconeix com funciona la compra de les fitxes (bacus) per fer les consumicions, la qual cosa vol dir que hi ha marge per créixer. Ha destacat l'interès que desperta la varietat autòctona del Picapoll a la Nit de Picapolls i que, a la mostra, els cellers aprofiten per presentar les novetats i els vistants per descobrir referències. Ells, per exemple, hi han portat el Nurva, que tot just van posar a la venda fa 15 dies, i l'Abadal Arboset 2019, escollit el millor vi negre de Catalunya a la guia de vins de l'anyada 2019.
La Fira Viba inclou moltes altres activitats. Aquest diumenge, també al Pati del Casino, hi haurà Barra compartida de vins DO Pla de Bages, de 12 a 3 i de 6 a 9. També es farà la Cursa Mitja Viba.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Un pont destrossat, tres persones rescatades de dos cotxes a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Sílvia Orriols lamenta a la Patum 'que hi ha qui no sap gaudir de la festa