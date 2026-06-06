El periodista Joan Maria Pou protagonitza una nova edició del cicle "Pessics de vida" a Manresa
El conegut narrador dels partits del Barça a RAC1 i presentador de televisió serà entrevistat per la també periodista Mar Poyato Cuesta aquest dimecres 10 de juny a l'Espai Plana de l'Om
Regió7
El cicle d'entrevistes Pessics de Vida torna el pròxim dimecres 10 de juny a les 19 h amb una sessió que tindrà com a convidat el periodista Joan Maria Pou (Barcelona, 1974). Durant l'acte, que es farà a l'Auditori de l’Espai Plana de l'Om, Pou repassarà la seva llarga trajectòria professional en el món de la comunicació i el periodisme esportiu i radiofònic.
El periodista esportiu conversarà amb la periodista Mar Poyato, secretària de la Junta de la Demarcació Catalunya Central i directora de Comunicació de Kids&Us Manresa.
Des de fa 26 anys, Joan Maria Pou és el narrador dels partits del Barça a RAC1, una feina que l’ha portat a viatjar arreu de l’Espanya, Europa i altres indrets del món. A banda de les retransmissions esportives, també ha presentat programes de ràdio com el Primer Toc, Tu diràs i el No ho sé. Ha estat sotsdirector del Via lliure i El món a RAC1, durant diversos estius. La seva trajectòria professional també inclou el pas per TV3, on va presentar el programa Cases d’algú. Reconegut pel seu estil proper i la seva capacitat narrativa, Pou combina la passió pel periodisme amb aficions com la lectura, el bon menjar i el descans.
Aforament limitat
L'entrada a l'acte és gratuïta i l’aforament, limitat. Per a totes aquelles persones que no hi puguin assistir, l'esdeveniment es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura. Així mateix, el contingut quedarà allotjat posteriorment a la plataforma Manresa Ciutat Àgora per a la seva visualització en diferit.
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