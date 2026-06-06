La població de Manresa presenta al Síndic la xifra de queixes més alta dels darrers 10 anys
La població de la capital del Bages ha formalitzat més actuacions que la mitjana de Catalunya
El desplegament del nou sistema de recollida de residus i la ubicació de contenidors genera protestes
La població de Manresa va presentar 179 queixes i va fer 140 consultes l’any passat (un 0,6 % més que l’any anterior) al Síndic de Greuges, la qual cosa representa 4 actuacions per cada 1.000 habitants, una xifra superior a la mitjana de Catalunya.
Les 179 queixes és el nombre més alt de la darrera dècada i cal remuntar-se a l’any 2013 per trobar una xifra superior, 204.
Mentre que a Manresa es van formalitzar 2,2 queixes per cada mil habitants, a Catalunya la mitjana va ser 1,7 i, pel que fa a les consultes, a la capital del Bages van ser 1,8 per cada mil habitants mentre que la dada global va ser d’1,4. En total 319 queixes i consultes a la ciutat, 4 per cada mil habitants, mentre que al país 25.074, 3,1 per cada mil habitants.
L’increment més significatiu de queixes amb l’Ajuntament de Manresa s’ha produït en polítiques territorials i, en particular, en medi ambient. De fet, «l’increment ha estat motivat pel sistema de recollida d’escombraries, així com per la ubicació de contenidors», segons afirma el darrer informe del Síndic de Greuges.
L’any 2025, la distribució entre queixes i consultes presentades pels residents de Manresa va ser desigual (el 56,1 % de les actuacions presentades durant el 2025 van ser queixes, mentre que les consultes van representar el 43,9%).
Es van incrementar un 11,2 % el nombre de queixes i es van reduir un 10,3 % les consultes presentades pels residents al municipi respecte de l’any 2024.
De manera similar a la tendència de les dades anuals del Síndic de Greuges, a Manresa les queixes es concentren principalment en l’àmbit de polítiques socials, seguit dels àmbits de polítiques territorials i administració pública i tributs.
Vulnerabilitat
En polítiques socials, destaquen les queixes vinculades als cercles de vulnerabilitat (serveis socials, habitatge, etc.)
Concretament, en polítiques socials van ser 161 queixes i consultes, en administració pública i tributs, 53; en polítiques territorials, 57; sobre consum, 40; en seguretat ciutadana i justícia, 7 i pel que fa a cultura i llengua, 1.
Pel que fa a polítiques socials l’evolució va a l’alça: 117 el 2023, 153 el 2024 i 161 el 2025.
Per contra, en administració i pública i tributs l’evolució primer puja, però després baixa: 60 el 2023, 65 el 2024 i 53 el 2025.
Pugen també les queixes i consultes en polítiques territorials, però baixen en seguretat ciutadana i justícia.
Pel que fa a les queixes presentades per residents del municipi que s’han tramitat l’any 2025, les xifres són similars a les d’anys anteriors. L’Administració autonòmica continua sent la que més queixes ha rebut dels habitants del municipi (el 52,1 % de les queixes tramitades amb administracions).
De les queixes tramitades s’ha detectat en el 42,7 %, una actuació irregular de l’Administració i en el 42,2 %, cap irregularitat. En 82 de les queixes tramitades s’ha detectat una actuació irregular de l’Administració: 50 d’aquests casos s’han resolt amb la intervenció del Síndic de Greuges sense necessitat d’emetre una resolució. En 25 casos el Síndic ha emès resolucions que han sigut acceptades per les administracions afectades, ja sigui de manera parcial o total. En 7 casos el Síndic ha emès resolucions que no han sigut acceptades per les administracions afectades.
Cal destacar que les administracions han acceptat de manera generalitzada les recomanacions del Síndic, tot i que enguany hi ha hagut un increment de resolucions no acceptades en les queixes formulades per residents de Manresa. S’han iniciat 52 queixes o actuacions d’ofici vinculades a l’Ajuntament, una xifra superior a la registrada l’any 2024, quan van ser 29. En el 57,4 % de les queixes tramitades durant el 2025 amb l’Ajuntament de Manresa, s’ha detectat alguna irregularitat per part de l’Administració, mentre que en el 42,6 % no se n’ha detectat cap. Des de l’any 2023, no s’ha produït cap cas de desistiment de la queixa per part de la persona interessada, ni tampoc d’inadmissió a tràmit o de trasllat de la queixa a altres institucions.
Problemes resolts
En el 81,5 % de les queixes en què s’ha detectat una irregularitat per part de l’Ajuntament, s’ha resolt el problema abans que el Síndic formulés recomanacions.
Des de l’any 2023, l’Ajuntament de Manresa ha resolt favorablement les queixes o ha acceptat –de manera total– les resolucions del Síndic, sense que s’hagi registrat cap cas de no acceptació d’una recomanació. Després de la pandèmia s’ha observat una tendència a la reducció dels terminis de tramitació.
De fet, enguany s’ha reduït un 6,6 % el termini de tramitació de l’Ajuntament de Manresa, tot i que s’ha incrementat significativament el temps de tramitació de la institució del Síndic de Greuges.
Pel que fa al lloc de naixement, l’informe diu que «mentre que un 28,3 % de la població del municipi ha nascut a l’estranger, només un 9,9 % de les persones del municipi que s’han adreçat a la institució formen part d’aquest col·lectiu».
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