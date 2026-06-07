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El barri de la Sagrada Família de Manresa celebra disset anys de caminades saludables

La trobada es va celebrar al berenedor del Mas Portell

El barri de la Sagrada Família celebra disset anys de caminades saludables

El barri de la Sagrada Família celebra disset anys de caminades saludables / ARXIU PARTICULAR

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Regió7

Manresa

LAssociació de la Sagrada Família de Manresa va celebrar els disset anys del naixement de les caminades saludables del barri, amb un esmorzar de germanor al berenador del Mas Portell. En acabar la jornada, els assistents es van fer una fotografia de família.

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El barri de la Sagrada Família de Manresa celebra disset anys de caminades saludables

El barri de la Sagrada Família de Manresa celebra disset anys de caminades saludables

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