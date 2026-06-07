Entrevista del diumenge | Agustí Franch Reche. Autor, actor i director teatral, guionista de cinema i televisió Copropietari durant un temps del bar Abbey Road i del restaurant l’Om de Manresa, ha desenvolupat una intensa carrera que inclou guions per a TVE i TV3, una pel·lícula, cinc novel·les i una dotzena d’obres de teatre, algunes amb projecció internacional. Establert a la Seu d’Urgell des que dirigeix un programa infantil a Andorra TV, aquest estiu estrena obres a Barcelona i Madrid
«Al cinema i al teatre, l’autor del text no interessa ningú, ho tinc perfectament comprovat»
Des de darrera la barra del bar noctàmbul manresà Abbey Road, Agustí Franch observava amb ulls de novel·lista. De jovenet pensava que ser actor seria una bona manera de fer-se milionari, però la dura realitat el va desmentir ràpidament. Ara, en la cinquantena, amb una productiva trajectòria al darrere i havent signat obres de teatre que han saltat l’Atlàntic, veu el seu propi treball amb un saludable punt d’escepticisme i es fa creus que la figura amb què neix qualsevol ficció, la d’autor o guionista, sigui tan poc valorada.
Llicenciar-se en Dret no és la via més directa al món de l’escena.
No. Ho vaig fer per inseguretat. M’hauria agradat estudiar art dramàtic, però no em sentia capaç de sotmetre’m a l’examen d’accés a l’Institut del Teatre. Em vaig enganyar a mi mateix i vaig pensar que estaria bé tenir una carrera per si el teatre no m’anava bé. Mai he fet res que hi estigui relacionat, però estudiant Dret vaig començar a entendre les notícies de la tele. M’ha servit per a això.
I ha acabat fent tants diners que se n’ha anat a viure a Andorra?
No, no; hi vaig anar perquè Andorra TV va externalitzar la producció del programa infantil «Club Piolet», i una productora em va demanar si volia anar-hi a fer-me’n càrrec. En aquell moment, el 2012, tenia el bar Abbey Road i el restaurant L’Om, que només eren una manera de guanyar-me la vida, i em venia de gust canviar d’aires.
Va obrir un bar per guanyar-se la vida en un moment en què ja tenia una certa trajectòria escrivint i a l’escenari. Decebedor?
Haver de tenir un bar era frustrant, però a l’Abbey Road m’ho passava molt bé, i l’horari em deixava temps per a les meves coses. En cap moment no vaig deixar de treballar per guanyar-me la vida escrivint. En realitat, no era realista, però no vaig afluixar. I ho vaig aconseguir.
Una barra deu ser una bona escola.
Buà, és meravellós! Veus com n’és de real la dita aquella de ‘Déu els cria i ells s’ajunten’. Era com tenir una Manresa en petit al davant. La realitat sempre supera la ficció, i en un bar de nit es demostra cada dia.
La clau per anar fent carrera al seu sector és ser un omnívor i dir que sí a tot?
Altres no ho han fet i els ha anat millor que a mi, però en el meu cas ha estat bastant així, si més no els primers anys. Fer moltes coses em va anar molt bé per aprendre, per fotre’m castanyes, per saber què m’agrada... Jo he estat sempre un autodidacta, i anar fent coses molt diverses m’ha donat una base que ara ho aguanta tot.
Què es va trobar a Andorra TV?
Un «Club Piolet» molt bàsic. Compraven sèries, feien alguna càpsula encarregada a fora, i tenien la secció estrella del programa, que és un minut d’animació amb el Piolet i la Violeta. El meu repte era fer-ho créixer. Com que no podíem competir ni amb TV3 ni amb Boeing vàrem crear l’Andi, un personatge proper amb el qual els infants poden interactuar. I ha funcionat. El Piolet té més de 12.000 socis, és el club més gran d’Andorra, després de l’Automòbil Club.
En el seu sector, ser a Barcelona i fer-hi relacions ajuda molt a tenir feina. Vostè és a tres hores de cotxe. Com l’afecta?
En realitat no m’afecta, perquè jo de relacions no en sé fer. No sé anar a vendre’m. Per tant, no m’ha perjudicat. Al contrari: m’ha donat oportunitats. «El fred que crema» es va poder fer perquè a Andorra hi vam trobar un suport que ens va obrir portes per poder incorporar la part catalana. Allà també he pogut fer obres de teatre que han tingut un suport petit però suficient que a Catalunya potser no hauria tingut.
Escriure és un acte solitari i fer audiovisuals requereix molta gent. Què prefereix?
Treballo molt sol en tot, des de fa anys. Al «Club Piolet» som quatre amics que fem cadascú la seva feina separats i ens reunim només per gravar. Fins i tot si participo en una pel·lícula, jo el treball en equip el visc poc. Faig el guió, produeixo... En el rodatge hi sóc com a espectador. Treballar sol i al meu ritme m’agrada, ho gaudeixo.
Pateix el clixé de l’autor que no li agrada com adapten les seves obres?
He tingut experiències molt gratificants, com un muntatge d’«Exit» boníssim que vaig veure a Argentina, i altres que, si hagués pogut, hagués marxat a mitja obra. No només per la versió que se’n fa, sinó per la qualitat. Es fan coses terribles. Una vegada, a Madrid, al teatre Fígaro, em vaig morir de vergonya. Però s’ha d’acceptar.
Dona més valor a «El fred que crema» pel fet que ha acabat sent un llargmetratge?
No gaire. En la meva vida professional han estat igual d’importants «Tira-tira» i «Entre pocs i massa», que han marcat etapes. A «Fred» potser no li dono tanta importància perquè la vaig haver d’empènyer molt jo posant-hi temps i diners, no me la van venir a comprar. El que realment em fa il·lusió és que algú que no em coneix de res i que viu a milers de quilòmetres d’aquí em digui: vull el teu text. El «Tira-tira» el van fer a la Patagònia! Un tio d’allà va venir de vacances a Tarragona, va comprar el llibre per casualitat i la va voler muntar.
També ha passat amb «Exit», que és el seu principal èxit, valgui l’acudit dolent.
Que l’hagin estrenat a diversos països de Sud-amèrica la posa a un altre nivell. I això em genera sensacions diferents. D’una banda vol dir que funciona i ho agraeixo; però d’una altra, a Argentina s’ha representat durant mesos, ha guanyat premis, fins i tot ha tingut el premi a la millor comèdia de l’any, i malgrat tot això, ningú no m’ha trucat per preguntar-me què més tinc escrit per veure si val la pena fer-ne alguna cosa.
No? Com és?
No ho sé. I si em poso en contacte amb productors argentins i els dic que sóc l’autor d’«Exit», em diuen, ah, d’acord, envia, envia. Ja està. Potser ni s’ho llegeixen. Ha passat a més d’un país. I no entenc per què.
Sona molt ingrat.
És molt ingrat, sí. Tinc perfectament comprovat que l’autor de l’obra o el guió no interessa ningú. Tinc una anècdota, sobre això. A Argentina, el Ricardo Darín va venir a veure l’estrena. Per a mi, imagina’t, és un referent. Quan va acabar la funció m’hi vaig acostar, li vaig dir que era l’autor i que m’agradaria fer-me una foto amb ell. Em va dir, ah, sí, d’acord. Es va fer la foto ràpid i se’n va anar a veure els actors. L’autor no va ser ningú.
El menysteniment també el nota aquí?
Si ets el Jordi Galceran, segur que no. Però els altres... Per exemple, quan vam estrenar «El fred que crema» hi havia un photocall i m’hi vaig posar, però ningú no esperava el guionista. Fora del nucli dur de la producció l’autor no importa ningú.
Deu saber greu.
Més que saber greu, sorprèn. És estrany. Perquè dius: si jo no hagués escrit aquesta obra, tot això no existiria. Hi hauria una altra cosa, però no aquesta. L’autoria està molt poc reconeguda. El 10% que es cobra pels drets està bé, això sí, està ben pagat.
L’autor és invisible; en canvi, un actor surt en una sèrie i ja li fan fotos pel carrer.
Fins ara sí, però ja no tant. Ara sortir per la tele ja no fa tan efecte. Ara tot és al mòbil. A Andorra ens hi estem trobant: els personatges del «Club Piolet» encara són coneguts, però hi ha molta diferència amb fa uns anys. I el Club Super 3 també se’ls va morir. Fan coses amb bons guions i bons decorats, però no funciona. I no sabem per què. O al contrari: funcionen moltes coses que dius: «com és possible?». Hi ha tantes opcions, que la televisió ja no marca la tendència.
Quin pronòstic fa per a aquest tipus de programes infantils?
Per a mi són necessaris, han de seguir vius perquè són programes de país. Nosaltres encara ens preocupem per la llengua i pel nivell dels continguts. Hem de continuar sent tossuts per fer que tot això arribi, amb tanta intensitat com puguem.
Es va centrant en la comèdia. És el més difícil?
Sí. Sense cap mena de dubte. Es molt més difícil que en el drama trobar-hi el punt just, ni curt ni passat. Molt més. I en canvi, el drama s’emporta tots els premis.
O sigui: guionista i, a més, de comèdia. Doblement poc valorat. Una mica ‘masoca’?
Potser sí, però és que jo escric per sentir riure la gent. És el que em satisfà, la resta no m’importa. El reconeixement és el riure, no me n’interessa cap altre. Si em diuen que l’obra està molt bé però no sento riures, no em serveix.
El prestigi de l’escriptor intel·lectual no l’interessa.
No. Evidentment, si la crítica m’idolatrés, estaria encantat, però no ho busco. Ni tampoc crec que ho aconsegueixi mai. Em considero una persona lamentablement inculta. M’agradaria poder tenir una conversa al nivell d’un autor intel·lectual, però si m’hi poso fracassaré. Jo conec el carrer, el que he viscut, i és en el que em sento còmode.
Del que ha fet, què creu que perdurarà?
Francament, em sembla que res. Tot el que he fet és comercial, de consum ràpid, com una novel·la d’estiu. No crec que es recordi res de mi. Treballo amb plena consciència que serà així. I ja m’està bé.
Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix?
No.
Millor qualitat, pitjor defecte.
Creatiu, i incapaç de fer res hàbil amb les mans.
Quant és un bon sou?
Avui, tres mil euros.
Percep pressió estètica?
No.
El seu llibre preferit?
«Els pilars de la terra», de Ken Follett.
Una obra d’art.
Les piràmides d’Egipte.
En què és experta?
En crear històries.
Què s’hauria d’inventar?
Una pastilla per guarir totes les malalties infantils.
Déu existeix?
No.
A quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?
Carl Sagan.
Un mite eròtic.
No en tinc.
Acabi la frase. La vida és...
Anar tirant.
La gent de natural és bona, dolenta o regular?
Regular.
Faci un paradís amb tres ingredients.
Els éssers estimats, teatre i gats.
Un lema per a la seva vida.
Seguim.
Biografia
Una vida en històries. Agustí Franch Reche va néixer a Manresa el 28-8-1976, fill del Jordi, viatjant de comerç, i de la Mercè, botiguera. Té parella i dos fills, el Quim i el Martí. Va estudiar a la Joviat, la Rial, al Pius Font i Quer i es va llicenciar en Dret a l’Autònoma. La seva relació amb el teatre va néixer als 13 anys al grup teatral l’Espantall, dels Carlins. Ha estat copropietari dels locals manresans Abbey Road i L’Om. El 2012 es va fer responsable, dins d’una productora independent, del programa d’Andorra Televisió «Club Piolet», raó per la qual es trasllada a viure a Andorra. Poc després s’instal·la amb la família a La Seu d’Urgell, on viu actualment. Té tres gats: Luke, Han i Leia. Ha desenvolupat una àmplia carrera com a novel·lista, dramaturg, productor i director teatral, i ha elaborat guions per a televisió. Als 18 anys funda la companyia Tr3s i Pro1, que presenta mitja dotzena d’espectacles propis fins que es dissol el 2006. Ha estat guionista de «Happy House» i «Anecdotari» a TVE i de «Laura» i «Savis» a TV3. Ha escrit una dotzena d’obres teatrals, entre elles «Tira-tira o la fàbrica de tires», «Entre pocs i massa», «Coitus», «Ximpancé», «Solstici», «Dones de flors i herbes», «Fred» i «Exit», representada a mitja dotzena de països sud-americans i premiada a Argentina. Ha escrit cinc novel·les («Generacions», «Sota la llei de Murphy», «Wicca», «La capsa de música» i «L’home que feia núvols de sucre») . Guionista del llarmetratge «El fred que crema», de la qual també ha estat productor, i estrenada el 2023. El juliol estrena al teatre Fígaro de Madrid «Los del càmping», encara inèdita en català. A l’agost, al teatre Gaudí de Barcelona, «My only fans», amb Ana Barrachina. Li agrada llegir i anar al teatre.
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