Despreniment de teules en un edifici de Manresa
Els Bombers han actuat amb una autoescala per retirar elements amb risc de caiguda a la via pública
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Els Bombers van intervenir aquest dissabte al vespre en un edifici de quatre plantes de Manresa després de la caiguda d’una teula procedent de la part superior d'un immoble al carrer Doctor Zammenhoff.
L’incident ha obligat a mobilitzar dues dotacions i una autoescala, ja que diverses teules presentaven risc de despreniment cap a la via pública. Finalment, s’han assegurat els elements afectats i no s’han registrat ferits.
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