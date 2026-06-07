Un grup de bagencs visiten Tanzània en una sortida en grup de Viatges Concord
La ruta que els va permetre descobrir alguns dels paisatges i espais naturals més espectaculars de l’Àfrica
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Regió7
Manresa
Un grup de bagencs i participants d’altres comarques van descobrir Tanzània en un viatge organitzat per Viatges Concord. Durant l’estada al país, van visitar el Parc Nacional de Tarangire, el Parc Nacional del Llac Manyara i el Parc Nacional del Serengeti, així com l’Àrea de Conservació de Ngorongoro i la regió del Kilimanjaro. Va ser una ruta que els va permetre descobrir alguns dels paisatges i espais naturals més espectaculars de l’Àfrica.
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