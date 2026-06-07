Obre una nova botiga de roba de dona al carrer Guimerà de Manresa i busca personal
Melody està situada al tram del vial més proper a la banda de la Muralla, on hi havia La Botiga dels Turcs
Manresa
Coincidint amb les obres de reurbanització del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa, alguns dels locals que han estat tancats durant períodes més i menys llargs han apujat la persiana. Si aquest dissabte anunciàvem l'obertura, divendres, de la cadena de moda i productes per a la llar de baix cost Pepco al número 9 del Guimerà, aquest diumenge és per explicar que a no gaire metres d'aquest negoci també ha obert portes la botiga de roba de dona Melody que, a més a més, té cartells penjats al costat de l'entrada per informar que busca personal.
Aquest negoci es troba just a l'altra banda del carrer on hi ha Pepco, al costat de la sabateria Nails, al local que durant anys va ocupar La Botiga dels Turcs de roba interior.
El passat mes de maig, Regió7 també va avançar que la cadena de forns amb degustació Vivari obria un nou establiment a Manresa. Altre cop al Guimerà. En aquest cas, a tocar de l'església de Crist Rei, on hi havia el Miró.
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