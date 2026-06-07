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El Senegal exhibeix la seva cultura a la plaça de Sant Domènec de Manresa

La festa organitzada pels Amics del Senegal del Bages, que es va haver d'ajornar per la mort d'un dels seus integrants, es va celebrar aquest dissabte amb una exhibició de lluita tradicional senegalesa inclosa

Un moment de l'exhibició de lluita senegalesa, ahir

Un moment de l'exhibició de lluita senegalesa, ahir / Arxiu particular

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Després d’haver-la d’ajornar per la mort d’un dels integrants de l'entitat, els Amics del Senegal del Bages, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, van poder celebrar, aquest dissabte, la festa cultural del seu país, que va omplir de color i de gent la plaça de Sant Domènec de Manresa

Artesania senegalesa amb dues venedores molt ben abillades

Artesania senegalesa amb dues venedores molt ben abillades / G.C.

Hi havia artesania i gastronomia del país, música i es va fer una demostració de lluita tradicional senegalesa que es va iniciar més tard del previst per fugir de la calor i va generar interès. Hi va assistir el regidor Pere Massegú, responsable d’Hisenda i Cooperació.

Parada amb una beguda típica del país

Parada amb una beguda típica del país / G.C.

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