El Senegal exhibeix la seva cultura a la plaça de Sant Domènec de Manresa
La festa organitzada pels Amics del Senegal del Bages, que es va haver d'ajornar per la mort d'un dels seus integrants, es va celebrar aquest dissabte amb una exhibició de lluita tradicional senegalesa inclosa
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Després d’haver-la d’ajornar per la mort d’un dels integrants de l'entitat, els Amics del Senegal del Bages, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, van poder celebrar, aquest dissabte, la festa cultural del seu país, que va omplir de color i de gent la plaça de Sant Domènec de Manresa
Hi havia artesania i gastronomia del país, música i es va fer una demostració de lluita tradicional senegalesa que es va iniciar més tard del previst per fugir de la calor i va generar interès. Hi va assistir el regidor Pere Massegú, responsable d’Hisenda i Cooperació.
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