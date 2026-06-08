La Fàbrica Nova de Manresa es queda sense grues
Retiren la tercera i darrera grua que envoltava la nau històrica que viu la fase final de la seva rehabilitació
Han enretirat la tercera i darrera grua d’obres que hi havia a la Fàbrica Nova de Manresa. Aquest estiu s’han d’enllestir els treballs de rehabilitació i consolidació de la coberta i les façanes de l’edifici per reconvertir-lo en un pol de coneixement i en el nou campus universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya a la capital del Bages. Que s’hagi quedat sense grues al seu voltant és un indicador que la nau està a punt de renéixer just quan es compleix el centenari de la seva inauguració oficial. El projecte l’impulsa l’Ajuntament de Manresa i la mateixa Politècnica.
Les obres per recuperar la històrica nau industrial van començar el novembre del 2024. Des de llavors i fins ara les tes grues han format part el paisatge urbà de la ciutat.
La que acaben de desmuntar és, precisament, la primera que es va instal·lar al voltant de l’equipament. És la que hi havia davant la torre nord, al cantó de la carretera del Pont de Vilomara. Les altres dues es van col·locar en un dels costats de la nau que dona a l’avinguda Bertrand i Serra, i la tercera a la façana sud, la que està encarada a les piscines municipals.
Les dimensions de les grues
Aquesta última és la primera que van enretirar. Va ser el passat mes de març quan la van treure. Primer va caldre buidar de cotxes l’aparcament lliure que hi ha al descampat de davant. A partir d’aquí es van anar desmuntant per peces.
A l’abril li va tocar el torn a la instal·lada a l’avinguda Bertrand i Serra, que es va haver de tallar al trànsit. Es dona la circumstància que aquesta era la grua d’obres de més envergadura. Feia 46 metres d’alçada i tenia un braç de 50 metres. Els contrapesos que en un dels seus extrems pesaven 11.050 quilos. La que hi havia al costat de l’aparcament de les piscines municipals, feia 33 d’alçada i 50, també, de ploma, mentre que l’última que s’ha enretirat ara feia 37 d’alçada amb un braç igualment de 50 metres.
Totes les grues feien alçades diferents perquè poguessin maniobrar sense destorbar-se durant els treballs de rehabilitació. S’han utilitzat per poder pujar i baixar material i poder arribar, entre les tres, al que anomenen punts cecs.
Igual que en altres casos, dalt la ploma hi havia operaris que s’han encarregat d’anar desmuntant les peces, com si fos un mecano, amb l’ajuda d’un gran camió grua. Posteriorment, totes aquestes peces se les han endut amb tràilers. En aquesta ocasió no ha fet falta tallar el trànsit a cap carrer perquè la grua era dins el solar de les obres.
Una nova fase
Quan s’enllesteixin del tot les obres de consolidació i rehabilitació, haurà culminat la primera fase de la transformació de la Fàbrica Nova, patrimoni protegit i històric que d’indústria tèxtil passarà a ser un pol de coneixement i emprenedoria, a més a més de centre universitari amb equipaments oberts a la ciutat. El següent pas serà iniciar les obres de l’interior. Vuit despatxos d’arquitectura participen en el concurs per dissenyar com ha de ser, per dins, la Fàbrica Nova. D’aquests vuit s’encomanarà la redacció del projecte definitiu a un dels equips. Això no serà, però, fins a l’any vinent.
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