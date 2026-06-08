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Un jove ferit greu en caure en bicicleta per un pont a la zona del Suanya

L'accident va ser diumenge al vespre i va caldre tallar la circulació de trens entre Manresa i Lleida mentre va durar el rescat

Vis aèria del pont sobre la via per on va caure el noi

Vis aèria del pont sobre la via per on va caure el noi / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Un jove de 16 anys va resultar ferit greu en caure daltabaix d'un pont a la zona del Suanya, a Manresa. El pont era el que travessa la via del tren en direcció al Gorg Blau, a la zona del Suanya, al terme de Manresa.

L'avís de l'accident es va donar a les 20.19 del vespre. El jove es va precipitar amb la bicicleta i va caure a les vies de la línia Manresa - Lleida de Renfe, des d'una alçada aproximada d'uns 5 metres. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar 2 unitats més un vehicle de comandament, i el SEM també va anar al lloc per fer una primera atenció al noi.

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El rescat va ser una mica complicat, motiu pel qual es va demanar a ADIF que tallés la circulació de trens fins que va ser possible rescatar el jove i traslladar-lo a l'hospital. La via va reprendre el servei prop de les 9 del vespre.

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