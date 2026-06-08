Un jove ferit greu en caure en bicicleta per un pont a la zona del Suanya
L'accident va ser diumenge al vespre i va caldre tallar la circulació de trens entre Manresa i Lleida mentre va durar el rescat
Un jove de 16 anys va resultar ferit greu en caure daltabaix d'un pont a la zona del Suanya, a Manresa. El pont era el que travessa la via del tren en direcció al Gorg Blau, a la zona del Suanya, al terme de Manresa.
L'avís de l'accident es va donar a les 20.19 del vespre. El jove es va precipitar amb la bicicleta i va caure a les vies de la línia Manresa - Lleida de Renfe, des d'una alçada aproximada d'uns 5 metres. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar 2 unitats més un vehicle de comandament, i el SEM també va anar al lloc per fer una primera atenció al noi.
El rescat va ser una mica complicat, motiu pel qual es va demanar a ADIF que tallés la circulació de trens fins que va ser possible rescatar el jove i traslladar-lo a l'hospital. La via va reprendre el servei prop de les 9 del vespre.
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