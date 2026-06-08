Junts insisteix que el govern de Manresa ha d'acreditar que està reciclant i no llançant centenars de tones de selectiva
Fa més de deu dies que el Grup Municipal de Junts va sol·licitar una reunió urgent amb el regidor Pol Huguet per esvair els dubtes existents i encara no ha rebut cap resposta
Regió7
El Grup Municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa ha fet públic un comunicat en el qual lamenta que el govern municipal d'ERC, PSC i Impulsem continuï sense donar resposta a la petició de reunió urgent formulada fa més de deu dies per abordar les informacions sobre el destí final del cartró recollit selectivament a la ciutat.
Les informacions publicades els darrers dies han generat dubtes i interrogants que, al parer de Junts, només es poden resoldre amb transparència, informació contrastable i accés a la documentació corresponent. Precisament per aquest motiu, el grup municipal explica que va demanar una reunió urgent amb el regidor Pol Huguet, amb l'objectiu d'obtenir explicacions, conèixer els mecanismes de control existents i esvair qualsevol dubte sobre la veracitat de les dades i informacions que han transcendit públicament.
Lamenta, però que "més de deu dies després, el govern municipal continua sense donar cap resposta". Des de Junts es considera "incomprensible que davant d'una qüestió que ha generat
preocupació pública i que afecta directament la confiança dels ciutadans en el sistema de recollida selectiva, el govern no hagi estat capaç ni tan sols de fixar una data per reunir-se amb el principal grup de l’oposició". Afegeix que "la transparència no consisteix només a fer discursos. La transparència consisteix a donar explicacions quan hi ha dubtes i facilitar la informació necessària perquè aquests dubtes es puguin aclarir", assenyalen des del Grup Municipal de Junts.
Acreditar el tractament
La formació recorda que no es tracta de donar per bones ni per falses les informacions aparegudes, sinó precisament de disposar de tota la informació necessària per poder verificar-les i aclarir-les. Per aquest motiu considera imprescindible que el govern faciliti la documentació relativa a la traçabilitat d'aquesta fracció de residus, els informes tècnics existents i tots aquells elements que permetin acreditar quin és el seu tractament final.
"El que esperem del govern és que actuï amb absoluta transparència i que contribueixi a esvair qualsevol ombra de dubte. Si les dades publicades no són certes, el millor que es pot fer és aportar la documentació que ho acrediti. I si hi ha aspectes que cal aclarir, també és responsabilitat del govern fer-ho", afirmen des de Junts.
El grup municipal considera especialment preocupant que, davant d'un debat que afecta la credibilitat de les polítiques de reciclatge i la confiança dels ciutadans en la gestió dels residus, l'única resposta del govern hagi estat el silenci davant la petició de reunió formulada per l’oposició.
Per a Junts, aquesta manca de resposta és una nova mostra de la manera de governar del tripartit encapçalat per Marc Aloy. "Fa temps que sentim parlar de transparència, participació i govern obert.
Malauradament, quan apareixen qüestions que requereixen explicacions o quan l'oposició demana informació sobre assumptes rellevants per a la ciutat, les respostes no arriben. Tot són bones paraules, però massa sovint els fets demostren just el contrari.”
Finalment, el Grup Municipal de Junts reclama al govern municipal que respongui de manera immediata a la petició de reunió pendent i faciliti tota la informació necessària per esvair qualsevol dubte sobre la gestió d'aquesta fracció de residus, garantint així la màxima transparència i la confiança de la ciutadania.
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