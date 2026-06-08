El Lab 0_6 d’UManresa obre inscripció per a les acivitats adreçades a escoles
Més de 18.000 infants van participar a les activitats del laboratori de ciència el curs passat
Jordi Morros /Regió7
El Lab 0_6, el laboratori de ciència per a infants d’UManresa, ha obert les inscripcions per a les activitats adreçades a escoles per al curs 2026-2027. Més de 18.000 infants van passar per les instal·lacions de la FUB4 el curs passat. Es dona la circumstància que aquest any el Lab 0_6 d’UManresa celebra el seu desè aniversari.
En aquesta ocasió el projecte continua oferint un ampli ventall de propostes educatives pensades per fomentar la curiositat, l’observació i l’experimentació des de les primeres edats, tant a les instal·lacions universitàries com desplaçant alguns serveis als centres educatius.
Adreçades a diverses franges d'edat
L’oferta d’activitats escolars inclou propostes adaptades a diferents franges d’edat, com el Lab 3_4 i el Lab + 5, que es desenvolupen a les instal·lacions del campus Manresa de la universitat, a l’esmentat edifici FUB4. També ofereix programes itinerants que es desplacen als centres educatius. Entre aquests, destaquen el Lab sobre Rodes, adreçat a escoles bressol, i el TecnoLab, centrat en el treball de la tecnologia i l’enginyeria i que s’adreça a infants de 3 a 8 anys.
Una de les principals novetats del curs 2026-2027 és la incorporació de bonÀrea com a empresa col·laboradora. Gràcies a aquest acord, el programa Lab 2x2 s’oferirà de manera gratuïta a les escoles situades a l’àrea d’influència de la companyia, principalment a comarques de la Segarra, l’Urgell, la Noguera i la Conca de Barberà que ja col·laboren amb bonÀrea a través de l’espai La Llavor, una iniciativa per fomentar el talent, la creativitat i la tecnologia al territori rural.
Aquest programa consisteix en la realització de dues activitats de ciència simultànies al centre educatiu, amb la participació de dues mestres del Lab 0_6. Aquesta iniciativa vol facilitar l’accés a experiències educatives de qualitat en l’àmbit científic, reforçar el vincle amb el territori i ampliar l’abast del projecte a centres que, d’altra manera, podrien tenir més dificultats per accedir-hi.
Més de 18.000 infants durant el curs 25-26
Al llarg dels seus 10 anys d’història, el Lab 0_6 s’ha consolidat com un referent en educació científica infantil. Ho demostra que el curs passat 18.231 infants de 447 centres educatius d’arreu de Catalunya han participat en alguna de les seves activitats. Pel que fa a les propostes fetes a les instal·lacions de la Universitat, el Lab 3_6 ha rebut 5.206 infants de 137 centres educatius, mentre que el Lab 6_8 ha comptat amb la participació de 4.001 infants de 115 escoles.
Les propostes itinerants també han tingut una gran acollida. El Lab sobre Rodes ha visitat 135 centres i ha arribat a 5.236 infants de les escoles bressol, i el TecnoLab ha estat present en 60 escoles, amb la participació de 3.788 infants.
Segons UManresa, aquestes xifres evidencien la capacitat del projecte per arribar a contextos diversos i fer accessible la ciència a tot el territori.
10 anys acostant la ciència a les escoles
Aquest any, el Lab 0_6 celebra el seu desè aniversari. La commemoració tindrà lloc el mes de juliol amb una jornada que vol fer valdre el recorregut del Lab 0_6 i generar un espai de reflexió sobre l’educació científica infantil.
La jornada inclourà, entre altres activitats, la presentació del projecte ImpactLab, una iniciativa centrada en l’anàlisi i la mesura de l’impacte de les experiències educatives en l’àmbit de la ciència en les primeres edats, i com aquestes contribueixen al desenvolupament de competències i actituds científiques en els infants.
Durant els seus 10 anys d’història, prop de 120.000 infants han participat en alguna de les activitats del Lab 0_6. S’ha convertit en un dels vaixells insígnia d’UManresa i el projecte educatiu que promou ha servit de model a centres d'ensenyament, tant de Catalunya com de l’estranger.
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