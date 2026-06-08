Lleó XIV beneirà aquest dimarts la solidaritat de Manresa amb el poble d’Ucraïna
La caravana d’ajuda humanitària de la Fundació Santa Clara sortirà de Barcelona per arribar divendres a primera hora a la frontera ucraïnesa
La bondat és l’antídot contra l’odi i la violència, reflexiona sor Lucía Caram. Per això la caravana solidària que aquest dilluns a la tarda ha sortit de Manresa amb destí final a Ucraïna es diu ‘Caravana de la Bondat’. És una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara que tindrà el valor afegit que aquest dimarts la beneirà el papa Lleó XIV abans de la vetlla multitudinària que ha de protagonitzar a l’estadi olímpic de Montjuïc de Barcelona.
Aquest dilluns, les 21 ambulàncies, els 9 vehicles i una pick up, carregats amb material i ajuda humanitària per atendre la població que pateix la guerra, han sortit de les naus de l’antiga Pirelli, on els darrers dies s’han estat preparant i revisant per poder emprendre el viatge amb garanties. Escortats per la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, han travessat Manresa per dirigir-se al convent de Santa Clara, on la caravana ha estat rebuda per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i els membres del patronat de la fundació. D’aquí, i després d’una foto de família amb patrons i voluntaris, s’ha dirigit cap a Barcelona. Els vehicles passaran la nit en un recinte tancat de Montjuïc.
De Manresa a Ucraïna, amb la benedicció del Papa. El nou corredor humanitari per donar suport sanitari i assistencial al poble ucraïnès, emprendrà viatge a Ucraïna gràcies a una bona colla de voluntaris just després de la benedicció, prevista per a les 7 de la tarda. La primera parada la faran a Nimes, a França. El segon dia ja s’aturaran a Alemanya, i el divendres dia 12 a les 6 del matí és previst que arribin a la frontera amb Ucraïna.
A l’aturada que han fet davant el convent de Santa Clara, el president del patronat de la fundació, Gabriel Prat, amb sor Lucía al costat, ha agraït tothom, empreses, entitats i ciutadania en general, que ha fet possible que la caravana sigui una realitat, i ha manifestat que és un privilegi que surti de Manresa un comboi d’aquest tipus. Quan ha acabat el breu parlament s’ha sentit una veu que deia: «Ho has aconseguit, sor Lucía. 20 ambulàncies». «No», ha contestat ella, «són 21».
Per la seva part l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha donat les gràcies «per la feina ingent» de la fundació. «Ens omple d’emoció veure la caravana, que és un missatge clar de solidaritat» amb un poble «que pateix molt i que no pot viure amb normalitat».
La victòria és la pau
Sor Lucía també ha intervingut per afirmar que «marxem amb el desig que arribi la victòria, que és la pau, i que la bondat arribi al cor de totes les persones». En aquest moment s’ha fet foto de família de patrons, representants de l’Ajuntament i voluntaris. Han acabat cantant el ‘moltes felicitats’ a la germana sor Pilar, que aquest dimarts fa 80 anys.
A més a més de les 21 ambulàncies, els 9 vehicles i la pick-up, també s’aporta material com generadors, desfibril·ladors o material quirúrgic i sanitari. Tot plegat es calcula que té un valor de més de dos milions d’euros. És la caravana més ambiciosa important que ha posat en marxa la Fundació Santa Clara. El febrer passat ja va enviar 20 vehicles assistencials a Ucraïna, i ja ha dut terme 43 corredors humanitaris per dur ajuda, esperança i vida al poble ucraïnès.
Renovació el patronat
Coincidint amb la Caravana de la Bondat, la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa ha ampliat el seu patronat i ha canviat algunes cares. Així per exemple, passarà de 15 a 17 membres. El patronat estarà presidit, igual que ara, per l’empresari bagenc Gabriel Prat. La vicepresidència no canvia i l’ocuparà la professora i enginyera, Rosa Giralt. Sor Lucía Cara n’és la directora i la secretaria es manté en mans de Josep Ribera, que a partir d’ara també serà patró.
Continuen de vocals Mar Alapont, Pere Gassó, Gemma Torelló, Frank Margenat, Jame Massana i Manel Serra, volunari de la fundació.
Les noves incorporacions són les de Pau Relat, president de Fira de Barcelona; Cristina Cabañas, presidenta de FIDEM i de la Fundació Climent Guitart que promou el foment i el desenvolupament del turisme sostenible i responsable; i Juan Carlos Cruz, de la Pontificia comissió de protecció de la infància del Vaticà. També s’estrenaran com a patrons l’economista Meritxell Ripoll; el subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simon; el director general d’Associació per la Defensa de la Marca, Gerard Guiu; i l’empresari Ramon Termens, president honorífic del grup Taurus.
Deixen el patronat Montserrat Domènech, Xavier Perramon, Vicenç Mauri, Imma Augé i Pere Pujadó.
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