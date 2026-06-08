Una macroenquesta amb participació de Manresa mostra el suport a una vaga general per abaixar els lloguers
Un 82% dels enquestats en el marc de la campanya "Ens Costa la Vida" està disposat a fer mobilitzacions
Regió7
Un 82% de les persones enquestades en el marc de la macroenquesta impulsada per la campanya "Ens Costa la Vida" afirma que estaria disposada a participar en una vaga general per aconseguir una reducció dels preus del lloguer. La jornada s'ha desenvolupat amb una elevada participació en punts distribuïts arreu del territori. A Manresa, la plaça Espanya va registrar dissabte durant tot el dia un flux constant de persones interessades a participar en l'enquesta i a conèixer les reivindicacions de la campanya.
Segons Martí de las Heras, membre de la PAHC Bages i voluntari de la plataforma Ens Costa la Vida, la iniciativa neix de la constatació que cada vegada és més difícil accedir adrets bàsics com l'habitatge, mantenir el poder adquisitiu dels salaris o afrontar les despeses quotidianes. "Hem volgut sortir al carrer i preguntar directament a la gent quins són els seus problemes per arribar a final de mes, ja sigui per l'habitatge, les condicions laborals o l'encariment dels aliments i els serveis bàsics", ha explicat.
Malestar social ampli
Els col·lectius impulsors consideren que els resultats obtinguts reflecteixen un malestar social ampli i assenyalen que la macroenquesta constitueix un primer pas per valorar la convocatòria d'una vaga general centrada en el dret a l'habitatge, la recuperació del poder adquisitiu i la millora de les condicions de vida de la classe treballadora.
Entre les principals reivindicacions de la campanya hi ha la reducció dels preus del lloguer, l'estabilitat residencial mitjançant contractes indefinits, la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional, la jornada laboral de 35 hores sense reducció salarial, l'augment del salari mínim i de les pensions fins als 1.500 euros mensuals i la vinculació efectiva dels salaris a l'evolució del cost de la vida.
Les entitats participants també denuncien el deteriorament dels serveis públics i reclamen una major inversió en àmbits com la sanitat, l'educació i les polítiques socials.
La campanya està impulsada per organitzacions com la Confederació Sindical d'Habitatgede Catalunya (COSHAC), el Sindicat de Llogateres, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAH), la CGT, la CNT, la COS, la IAC, La Intersindical, CO.BAS i Solidaritat Obrera.
Una resposta col·lectiva
Els promotors han anunciat que la macroenquesta continuarà durant les properes setmanes en diferents punts del territori i han reiterat la voluntat de construir una resposta col·lectiva davant l'empitjorament de les condicions de vida que afecta amplis sectors de la població.
Aquesta és una de les principals conclusions dels resultats preliminars de les gairebé 10.000 enquestes recollides aquest dissabte en 42 municipis de Catalunya.
El sondeig també evidencia un ampli consens social al voltant de diverses mesures per ferfront a l'augment del cost de la vida. Un 89% de les persones participants es mostra partidària de posar límits als preus dels productes bàsics, mentre que un 93,2% defensa que salaris i pensions s'incrementin per llei al mateix ritme que la inflació.
Les dades recollides apunten igualment a un fort impacte de l'encariment de la vida en les economies familiars. Segons els resultats provisionals, un 69,9% de les persones enquestades assegura haver hagut de fer renúncies a causa de l'augment dels preus.
D'aquestes, un 31% afirma que aquestes renúncies han afectat despeses essencials com l'alimentació o el transport.
"Hi ha motius de sobres per a una vaga general, però una altra cosa és que la gent estigui disposada a fer-la. Això és el que volem saber", ha destacat Rubén Sáez, portaveu de la campanya.
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