Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
Els vehicles que demà viatjaran a Ucraïna i que rebran la benedicció del Sant Pare en la vigília d’oració a l’Estadi Olímpic de Montjuïc de Barcelona aniran avui des de la Pirelli fins al convent de Santa Clara
El papa Lleó beneirà aquest dimarts el 44è corredor humanitari de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa abans de la vigília d’oració a l’Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest dilluns, la segona Caravana de la Bondat impulsada per la fundació amb la incansable sor Lucía al capdavant, tindrà el punt de sortida a la capital del Bages al vespre.
La caravana sortirà cap a Ucraïna carregada d’ajuda humanitària i de vehicles destinats al rescat i a l’atenció sanitària. La preparació començarà aquesta tarda a les instal·lacions de Pirelli, on, com en la primera caravana organitzada per la fundació, el passat mes de febrer, que en aquella ocasió va fer parada davant de la Sagrada Família de Barcelona, es trobaran tots els vehicles que formaran part del corredor humanitari: 21 ambulàncies, nou cotxes i una pick-up, així com una gran quantitat de material i d’ajuda humanitària destinada a la població ucraïnesa afectada per la guerra. L’acte comptarà amb la presència de l’equip de conductors i voluntaris, i de l’equip de Pirelli, i mecànics de Driver SRC Pneumàtics que ha donat suport logístic i tècnic en la posada a punt dels vehicles que emprendran el viatge cap a Ucraïna, com ja van fer el febrer.
Posteriorment, el comboi sortirà escortat pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana fins al convent de Santa Clara de Manresa, on serà rebut per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i pel nou patronat de la Fundació del Convent de Santa Clara. Durant aquest acte institucional es presentaran oficialment els nous patrons de la fundació i es donarà el tret de sortida del 44è corredor humanitari.
Cent vides de mitjana
Els 32 conductors emprendran el camí cap a Barcelona, on els vehicles quedaran ubicats i protegits fins que arribi el moment de la benedicció a l’Estadi Olímpic de Montjuïc per part de Lleó XIV.
Aquest nou corredor humanitari és una mostra més del compromís solidari de la ciutadania, de les empreses col·laboradores i dels voluntaris que, des de la capital del Bages, continuen treballant per portar ajuda, esperança i vida al poble ucraïnès. Sor Lucía ha recordat en alguna ocasió que una ambulància de les que portaran a Ucraïna, i que han comprat gràcies a les donacions d’empreses i particulars, pot salvar la vida d’una mitjana de cent persones.
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