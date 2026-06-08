Més d’un centenar de persones grans clouen el programa Manresa Esport i Salut
Hi ha hagut 23 grups d'activitat física, 5 de natació i 3 de marxa nòrdica
Regió7
El pavelló de l'Ateneu Les Bases va acollir una masterclass de pilates, amb la participació de prop de 100 persones, per a cloure el curs de MES (Manresa, Esport i Salut), el programa d'activitats físiques per a adults i persones grans de l'Ajuntament de Manresa. L'esdeveniment va servir de cloenda de temporada d'aquest programa municipal, que enguany ha comptat amb un total de 23 grups d'activitat física, 5 de natació i 3 de marxa nòrdica.
La sessió es va coordinar col·laborativament amb l'empresa adjudicatària del monitoratge, Diversport, que va oferir la classe com una de les millores contractuals per optimitzar la gestió i el servei del programa al llarg d'aquest curs.
30 anys promovent l'envelliment actiu
El programa és una iniciativa consolidada de la Regidoria d'Esports compta amb més de tres dècades d'història. El propòsit principal és oferir sessions dirigides de gimnàstica de manteniment i gimnàstica suau, especialment dissenyades per combatre el sedentarisme i atenuar els riscos físics associats a l'edat. Les classes, dinamitzades amb acompanyament musical i jocs, inclouen circuits d'activació cardiovascular, tonificació, millora de la flexibilitat i reeducació postural global.
Per tal de garantir la proximitat i facilitar l'accés a tota la ciutadania, el programa s’imparteix en vuit equipaments municipals o de barri: l’Auditori de l'Ateneu les Bases, el Local de l'AVV de la Pujada Roja, el Local de l'AVV de Sant Pau, el Casal de la Gent Gran de la Balconada, el Casal Cívic i Comunitari Manresa - La Font, l’Escola Renaixença, l’Escola La Font i el Pavelló Municipal del Pujolet.
D’acord amb els valors d'inclusió de l'Ajuntament, el preu públic del programa incorpora un sistema de tarifació social que redueix les quotes anuals en funció de la capacitat econòmica de la unitat familiar, garantint que ningú quedi exclòs per motius econòmics.
La marxa nòrdica, un eix en constant creixement
Un dels serveis que més ha crescut són les caminades de marxa nòrdica. Actualment, s'ofereixen tres grups amb sortides des de l'Ateneu les Bases, l'AVV de la Font dels Capellans i el Pavelló del Pujolet.
Les sessions, guiades per monitors, tenen una durada de 90 minuts i completen itineraris d'entre 4 i 6 quilòmetres pels voltants de la ciutat. L'ús correcte dels bastons converteix la caminada en un exercici complet i de baix impacte, ideal per activar el tren superior, protegir les lumbars i els genolls, i potenciar els beneficis cardiovasculars.
Amb l'objectiu d'eliminar qualsevol barrera tècnica, el Servei d'Esports disposa d'un servei gratuït de préstec de bastons per a totes aquelles persones inscrites que no en tinguin de propis.
Previsions per al pròxim curs 2026-2027
L'Ajuntament ja treballa en la planificació del curs vinent, que està previst que s'iniciï la setmana del 14 de setembre. Els preus del curs general serà de 135,40 € (fraccionable en dos pagaments i subjecte a bonificacions) i el preu de la marxa nòrdica serà de 12,30 € (tarifa única sense tarifació social).
Durant el mes de juliol s'informarà dels terminis de renovació i de noves inscripcions a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Manresa.
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