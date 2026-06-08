El parc de l’Agulla de Manresa acull una nova edició de ioga solidari en benefici de Salut Mental d’Althaia
És una activitat oberta a tothom que vol fomentar valors com l’autocura i la solidaritat i, a la vegada, contribuir a trencar l’estigma sobre la salut mental
L’esdeveniment està organitzat per Althaia amb el patrocini i col·laboració de diferents institucions i entitats
Regió7
Després de la bona acollida de l’any passat, Althaia organitza la segona edició del Ioga Solidari, una activitat oberta a tothom que combinarà benestar, natura i solidaritat. L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte, 13 de juny, al parc de l’Agulla de Manresa, un entorn immillorable per connectar amb un mateix i, a la vegada, sumar esforços per una bona causa.
Sota el lema “Mou-te per la salut mental”, la iniciativa manté el seu objectiu inicial: fomentar valors com l’autocura i la participació, visibilitzar la importància del benestar emocional i contribuir a trencar l’estigma que encara envolta les malalties mentals. Tots els beneficis recaptats es destinaran íntegrament al projecte de mecenatge de Salut Mental d’Althaia.
L’arribada dels participants està prevista a partir de les 9.00 hores. La sessió, que començarà a les 9.30 hores i que comptarà amb la participació de cinc instructores de ioga, està pensada per a persones de tots els nivells i edats. Només cal portar estoreta, roba còmoda i aigua.
Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web d’Althaia, o bé de manera presencial el mateix dia de la sessió.
El cost de l’activitat és de 15 euros que, a més de la participació, inclou una bossa d’avituallament i un obsequi. També s’ha habilitat una fila zero per a les persones que vulguin col·laborar sense assistir-hi presencialment.
Activitats de suport
Althaia impulsa un projecte de mecenatge per millorar l’atenció de l’Àrea de Salut Mental. Els objectius són aconseguir recursos per poder posar en marxa activitats de suport que facilitin que persones amb problemes de salut mental puguin portar a terme el seu projecte de vida, contribuint així en el seu procés de recuperació. Alhora, el projecte vol promoure la recerca per avançar en el coneixement, la prevenció i el tractament d’aquest problema de salut, així com humanitzar els espais on s’ofereix l’atenció.
L’organització del Ioga solidari compta amb el patrocini i la col·laboració de diferents institucions i entitats. En concret, l’activitat té com a patrocinadors Aneto, Elena Vers - Estudi de Pilates, Kailāsh - Centre de Ioga Iyengar® Manresa, Llobet, Mutuacat i Nat's. Hi col·laboren l'Ajuntament de Manresa, Aura Ioga, Bio Mèdic Capil·lar, Cos Conscient, Cube, Esencia Prana, Inspira Ioga, Om Shanti Manresa, Parc de La Séquia, Piscines Municipals de Manresa, Aigües de Manresa, Semilla y Calma - Espacio de bienestar, i Vela Club&Fitness.
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