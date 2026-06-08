Pastissos i sardines a la trobada de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa
Mig centenar de persones van gaudir de la convivència veïnal i del menjar
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Regió7
Manresa
L'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa ha organitzat trobades que han tingut com a protagonistes les sardines i els pastissos.
Segons ha informat la pròpia entitat veïnal, unes quaranta persones van assistir a la sardinada i vuit persones van portar pastissos. En bona convivència, uns van menjar a fora i altres a dintre del local social i es va lliurar un obsequi a qui va portar pastissos fets de casa. No se sap si algú va tenir la pensada de fusionar culinàriament les convocatòries de l'entitat veïnal i va presentar un pastís de sardines.
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