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Pastissos i sardines a la trobada de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa

Mig centenar de persones van gaudir de la convivència veïnal i del menjar

Preparació de la sardinada

Preparació de la sardinada / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

L'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa ha organitzat trobades que han tingut com a protagonistes les sardines i els pastissos.

Atenent als altres

Atenent als altres / Arxiu particular

Segons ha informat la pròpia entitat veïnal, unes quaranta persones van assistir a la sardinada i vuit persones van portar pastissos. En bona convivència, uns van menjar a fora i altres a dintre del local social i es va lliurar un obsequi a qui va portar pastissos fets de casa. No se sap si algú va tenir la pensada de fusionar culinàriament les convocatòries de l'entitat veïnal i va presentar un pastís de sardines.

Al voltant d'una bona taula

Al voltant d'una bona taula / Arxiu particular

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Pastissos i sardines a la trobada de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa

Pastissos i sardines a la trobada de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa

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