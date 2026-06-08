La Plana de l'Om acull una exposició sobre els 30 anys de cooperació internacional de Manresa
La mostra repassarà els projectes duts a terme al costat d’entitats i organitzacions no governamentals de la ciutat i del Bages
Regió7
La sala d'exposicions de la Plana de l'Om inaugurarà aquest dimarts, a les 19.30 h, l’exposició '30 anys de Cooperació, Manresa al món'. Aquesta mostra s'emmarca en el 30è aniversari de la creació de la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i del Consell Municipal de Solidaritat, i oferirà un repàs a l’activitat que el consistori ha dut a terme al Sud Global en les darreres tres dècades. L’exposició es podrà visitar fins al pròxim 28 de juny.
La inauguració comptarà amb la presència del regidor de Cooperació, Pere Massegú Bruguera, acompanyat de representants de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) amb presència al territori i del president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Jordi Cuadras Oliva. La vetllada inclourà una visita guiada a l’exposició, una taula rodona amb participació d’entitats actores de projectes de cooperació, un tast de productes de comerç just, i es clourà amb l’actuació musical de la cantant de jazz Celeste Alías, acompanyada del guitarrista Santi Careta.
Projectes internacionals
Durant aquests 30 anys de trajectòria, Manresa ha finançat més de 300 projectes de cooperació internacional repartits en 40 països del Sud Global, com ara el Camerun, Madagascar, Colòmbia i el Nepal. L'acció municipal s'ha centrat en àmbits crucials com l'educació i la formació, el desenvolupament econòmic, la seguretat alimentària i salut, la sostenibilitat ambiental, la igualtat de gènere i els drets humans. Així mateix, la ciutat ha col·laborat en 50 projectes d'emergència per fer front a crisis humanitàries i catàstrofes naturals.
La cooperació manresana en l'àmbit internacional es basa en l'empoderament. Més enllà d’oferir assistència a les comunitats que viuen en situacions de vulnerabilitat, el servei ha funcionat al llarg de tres dècades com un canal de transformació i aprenentatge mutu que aposta decididament pel canvi global i el progrés compartit.
Tots els projectes s'han pogut tirar endavant gràcies a la implicació conjunta i la col·laboració d'entitats de Manresa i comarca, d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament, d’entitats dels mateixos territoris on s’han executat les accions i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.