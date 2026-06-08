El servei de radioteràpia a Sant Joan de Déu de Manresa compleix 10 anys
Dimecres es commemorarà l’aniversari amb un acte públic al mateix hospital
El juny del 2016 es va posar en marxa el servei de radioteràpia a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per tractar diferents tumors. Va entrar en funcionament amb una fórmula que s’ha anat aplicant a altres especialitats: es gestiona a través d’un acord amb el Consorci Sanitari de Terrassa, que és qui presta pròpiament el servei, però ho fa a Manresa. D'aquesta forma Althaia pot oferir més prestacions, més especialitzades i al territori.
Aquest dimecres se celebrarà un acte públic obert a tothom a Sant Joan de Déu amb motiu d’aquest desè aniversari del Servei d’Oncologia Radioteràpica a Manresa. Està organitzat conjuntament per la Fundació Althaia i el Consorci Sanitari de Terrassa.
A 2/4 d’1 del migdia hi haurà la inauguració a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Anirà a càrrec del director general del Servei Català de la Salut, Alfredo García; el director general d’Althaia, Manel Jovells; i el director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ferran García.
A continuació el director del Pla director d’oncologia del Departament de Salut, Josep Maria Borràs, parlarà de ‘La radioteràpia a Catalunya: present i futur’. A les 13.10, intervindrà el Cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica del Consorci Sanitari de Terrassa, Josep Maria Solé, que donarà la seva visió sobre aquests 10 anys.
L’acte continuarà amb una taula rodona que moderarà la cap del Servei d’Oncologia i subdirectora general d’Althaia, Montserrat Domènech. Hi participaran Òscar Bernadich, de l’Hospital de Berga; Belén Figueroa, de l’Hospital de la Cerdanya; i el primer pacient que es va tractar a Manresa, Ramon Artigas.
La clausura anirà a càrrec del president del Consorci Sanitari de Terrassa, Marià Gàllego; i el regidor d’Esports i Salut de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí.
L’aparell de radioteràpia, l'accelerador lineal és en una zona aïllada que es va construir expressament amb la idea d'acollir radioteràpia quan es van fer les obres d'ampliació de Sant Joan de Déu. Té accessos propis, al costat del Banc de Sang, i també interiors per atendre pacients ingressats a l’Hospital.
Quan es va posar en marxa s’estimava que atendria uns 400 pacients l’any que fins llavors s’havien de desplaçar o bé a Barcelona o bé a Terrassa per sessions de radioteràpia que generalment que solen durar un minut o minut i mig. De seguida, però, es van arribar a atendre una mitjana de més de 550 pacients l’any.
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