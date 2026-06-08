El 'sherpa' de l'autoconeixement Daniel Gabarró protagonitzarà un acte a Manresa
L'escriptor i pensador serà a la capital del Bages per ajudar l'Associació per a la Recuperació i la Reinserció Integral Espai per l'Ànima
La Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, de Manresa, acollirà aquest dimecres a 2/4 de 6 de la tarda una conferència de l'escriptor i pensador Daniel Gabarró.
Daniel Gabarró vindrà a Manresa a petició de l'Associació Arri-Espai per l'Ànima. L'Associació per a la Recuperació i la Reinserció Integral es va presentar públicament l'any 2019 després de la seva fundació. Ofereix un espai de guariment col·lectiu. L'entitat ofereix acompanyament emocional i psicoterapèutic, artteràpia, activitats culturals, socials, esportives i de contacte amb la natura.
Antoni Garcia, d'Espai per l'Ànima ha explicat que el tema de la xerrada serà "Descobrir el meu jo. Com? I perills..." i que Gabarró vindrà gratuïtament a fer-la per ajudar l'entitat.
Ajudar persones i organitzacions
Daniel Gabarró es defineix com un sherpa que porta dècades acompanyant persones en els seus processos d'autoconeixement. És mestre, psicopedagog, escriptor i conferenciant reconegut pel seu treball en l'àmbit de l'educació, el creixement personal i la programació neurolingüística (PNL). Té més de 25 anys d'experiència en el sector educatiu i ha impartit classes a tots els nivells, des d'educació infantil fins a l'àmbit universitari. Ha estat professor a la Universitat Ramon Llull i a la Universitat de Lleida.
És el creador del conegut «Mètode Gabarró» per a l'aprenentatge de l'ortografia. Aquest sistema, basat en la PNL, ajuda l'alumnat a millorar l'ortografia de manera visual i inconscient sense haver de memoritzar rígidament les normes. Treballa com a formador ajudant persones i organitzacions en processos de transformació conscient i autoconeixement.
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