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Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espais privats d’ús públic per abastir d’aigua Manresa

El nou reglament prohibeix expressament qualsevol activitat al llac

Hi pot haver excepcions puntuals que requeriran d’autorització dels serveis tècnics de l’empresa d’Aigües

Imatge del llac de l’Agulla, on es fa el primer pretractament de l’aigua per a la seva potabilització

Imatge del llac de l’Agulla, on es fa el primer pretractament de l’aigua per a la seva potabilització / Arxiu/Oscar Bayona

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L’absència de pescadors és la conseqüència més visible del nou Reglament d’Activitats del Parc de l’Agulla de Manresa, però no és l’única. L’objectiu de fons és blindar parc i llac com un espai d’ús públic, però que és privat, té uns amos i normes clares per preservar, en primer terme, la seva condició infraestructura hidràulica que serveix de reservori per abastament d’aigua de boca de la ciutat de Manresa i altres poblacions del seu entorn i es gestiona activament com una fase de pretractament de l’aigua abans de ser potabilitzada.

El parc va ser dissenyat, i ha de continuar funcionant, com a àrea de protecció d’aquesta infraestructura hidràulica.

Per començar, el nou reglament deixa clar que tant el llac com el parc «són propietat privada» de les entitats Junta de la Séquia i Aigües de Manresa, i com a tal ambdues copropietàries «poden fer ampliacions de l’actual àmbit d’aplicació».

Per a la realització d’espectacles, actes i activitats recreatives cal presentar la corresponent sol·licitud a la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia per part dels organitzadors de l’acte. No es garanteix l’autorització administrativa de l’acte quan no es comuniqui amb una antelació mínima de 60 dies. La presentació de la sol·licitud no pressuposa l’autorització de l’activitat. En el cas que en el permís d’activitat es demani l’ús de la làmina d’aigua, la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia demanarà permís exprés a Aigües de Manresa.

"Prohibida qualsevol activitat al llac"

Queda expressament prohibida qualsevol activitat al llac de l’Agulla. Només s’admetran activitats en casos extraordinaris i serà necessària una autorització expressa dels serveis tècnics d’Aigües de Manresa per a qualsevol acció que es vulgui dur a terme a la làmina d’aigua del llac. Això és així, perquè el llac de l’Agulla no és una bassa amb l’única finalitat d’emmagatzemar aigua sinó que és un primer pretractament de l’aigua per a la seva potabilització en tant que porta integrats una sèrie de processos naturals i solucions basades en la natura al servei de la millora de la qualitat de l’aigua i la seva renaturalització. Així que, tal com recull el reglament, «cal evitar qualsevol activitat que pugui interferir perillosament amb aquests processos naturals ja sigui per possible contaminació de l’aigua (directa o indirecta), impacte sobre la biodiversitat, espècies protegides i hàbitats aquàtics».

Consultada per aquest diari, Aigües de Manresa ha explicat que, a banda de prohibir la pesca, el nou reglament «reforça» la funció del llac com a infraestructura estratègica per al subministrament d’aigua potable.

També reforça «la protecció ambiental de l’espai i reconeix el paper del llac com a sistema de pretractament de l’aigua abans de la seva potabilització».

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Totes les activitats que es vulguin portar a terme a la làmina d’aigua caldrà que tinguin l’aprovació dels serveis tècnics d’Aigües de Manresa que controlen la qualitat del llac. A més, es manté la normativa que ja hi havia que prohibeix fer pícnic amb cadires i taules, obliga els propietaris de gossos a dur-los lligats, prohibeix donar menjar als ànecs, el bany de persones i gossos tant al llac com a les fonts del parc.

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