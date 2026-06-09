La CGT afirma que l’Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró
El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar eI recorregut dels residus
Després de la denúncia pública de la CGT de Manresa que més de 400 tones de paper i cartró "procedent del Centre Històric i part dels barris exteriors podria estar sent eliminat sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca", en lloc de destinar-se a processos efectius de reciclatge, el sindicat afirma que l'Ajuntament continua sense acreditar la destinació final d'aquesta fracció de selectiva.
En un comunicat, la Federació Local de CGT Manresa afirma que després d'analitzar el contingut facilitat per l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem, la resposta és "clarament insuficient i parcial", ja que no satisfà interrogants essencials "sol·licitats en matèria de traçabilitat i control del residu".
Afegeix que l'Ajuntament, tot i que aporta dades generals sobre l’empresa adjudicatària, el punt de descàrrega del residu i quantitats globals recollides "no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar eI recorregut complet del paper i cartró, entre d'altres, documents de trasllat, albarans o registres de seguiment; registres complets i verificables d'entrades a planta; identificació completa i verificable del gestor autoritzat; informació sobre la destinació final del material després del seu pas per la planta de Sallent; informes de control, auditories o verificacions del sistema, i informació clara sobre incidències, incompliments o certificació expressa de la seva inexistència".
Manca d'informació
Per al sindicat, "aquesta manca d'informació impedeix comprovar de manera objectiva que el circuit de gestió del paper i cartró s'ajusta plenament a la normativa vigent en matèria de residus i traçabilitat".
Així mateix, l'absència de documentació acreditativa de la destinació final i del tractament efectiu de les tones recollides "deixa sense verificar la correspondència entre les quantitats declarades i el seu tractament real, fet que genera dubtes raonables sobre la traçabilitat completa del flux del residu".
Des de CGT Manresa consideren que la transparència en la gestió d'un servei públic essencial com la recollida de residus no es pot basar en afirmacions generals, sinó en documentació verificable i accessible. Per tot això, exigeix a l'Ajuntament de Manresa:
- El lliurament íntegre de la documentació sol·licitada.
- La identificació completa i verificable del circuit de gestió fins al destí final.
- En cas d'inexistència de registres o documents, que s'acrediti de forma expressa i motivada.
- La justificació del retard en la resposta fora del termini legal.
Insisteix que la gestió de residus municipals ha de regir-se per criteris de transparència, control públic i traçabilitat real.
També denuncia que la resposta municipal "ha estat notificada aproximadament un mes fora del termini legal establert, fet que suposa un incompliment dels terminis de resposta en matèria d'accés a la informació ambiental i debilita les garanties del dret a la transparència.
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