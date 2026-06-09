La criminalitat a Manresa baixa un 7% el primer trimestre del 2026
Baixen els furts, que segueixen sent els fets més nombrosos, però augmenten els delictes sexuals i els robatoris amb violència
L’índex de criminalitat de Manresa ha caigut el primer trimestre de 2026 en relació amb les dades del mateix període de l’any passat. Així, segons dades del Ministeri de l’Interior, entre gener i març de 2025 s’havien produït a Manresa 1.287 fets delictius, mentre que aquest any han estat 1197. Mirant més al detall, aquest any ha baixat tant la criminalitat convencional, un 6,8 %, com la cibercriminalitat, un 7,7 %.
Els furts continuen sent el delicte més freqüent a la ciutat, però registren una notable reducció del 19,6%, passant de 378 a 304 denúncies. També disminueixen els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions (-21,3%), els robatoris en habitatges (-8,6%), les sostraccions de vehicles (-23,1%) i els delictes de lesions i baralles tumultuàries (-23,1%). Només pugen els robatoris amb violència i intimidació. En aquest cas gairebé un 20%.
Les dades mostren que els delictes sexuals segueixen estant presents en el panorama delictiu manresà i que augmenten, tal com ja mostrava el tancament de l’any 2025. El 2025 hi va haver 6 delictes conra la llibertat sexual, i aquest any ja han estat 13. Són xifres baixes que provoquen uns percentatges molt gruixuts, perquè parlem d’un augment de gairebé el 117 %. Dins d'aquest apartat, les agressions sexuals amb penetració augmenten de 3 a 7 denúncies (+133,3%). També creixen els robatoris amb violència i intimidació, que passen de 26 a 31 fets (+19,2%).
Un altre increment destacat és el del tràfic de drogues, que passa d'1 a 8 casos detectats. Tot i que l'augment percentual és molt elevat (+700%), cal tenir en compte que parteix d'una xifra molt baixa.
Un canvi de tendència respecte al 2025
Les dades del primer trimestre del 2026 contrasten amb el balanç global del 2025. L'any passat la criminalitat total a Manresa va créixer un 2,3%, fins a les 4.931 infraccions penals registrades, davant les 4.822 del 2024.
Durant el 2025 ja es va observar un augment dels delictes sexuals (+29,5%), que van passar de 44 a 57 casos, mentre que les agressions sexuals amb penetració van créixer un 52,6%, de 19 a 29 denúncies. Aquesta tendència ascendent sembla mantenir-se durant els primers mesos del 2026.
Valoració general
Les dades del primer trimestre apunten a una millora global dels indicadors de seguretat a Manresa, especialment en delictes patrimonials com els furts, els robatoris amb força i el robatori de vehicles. Tanmateix, encara és aviat per determinar si aquesta evolució es consolidarà durant la resta de l'any, però l'inici del 2026 mostra un descens general de la criminalitat després d'un 2025 que havia tancat amb un lleuger augment dels delictes registrats.
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